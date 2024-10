Lavori di adeguamento sismico sulla 548 di Valle Argentina: dalla settimana scorsa chiusura totale del traffico

Dalla settimana scorsa la Provincia di Imperia ha disposto la chiusura totale della Strada Provinciale 548 di Valle Argentina al Km 5+700, in corrispondenza del viadotto San Giovanni della Valle, per consentire l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico. La sospensione del transito avverrà in periodi saltuari fino al termine delle opere. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli utenti della strada e per consentire lo svolgimento delle attività in condizioni ottimali.

L'ordinanza specifica che la chiusura sarà totale, inclusi i mezzi di soccorso, in quanto le operazioni da eseguire non consentono alcuna forma di transito durante le fasi lavorative. Tuttavia, per i veicoli aventi massa inferiore a 13 tonnellate, compresi quindi i mezzi di soccorso, e per i mezzi del trasporto pubblico locale è stato predisposto un percorso alternativo, che prevede il passaggio dalla Strada Provinciale 21bis di Carpenosa.

La segnaletica indicante la chiusura e il percorso alternativo sarà posizionata con un anticipo di almeno 48 ore presso i principali capisaldi della strada, in corrispondenza del bivio con la SP 21bis a Desteglio e ad Agaggio. L'impresa incaricata dei lavori, la CLS Srl, sarà responsabile della gestione della segnaletica e del ripristino della viabilità una volta completata gli interventi. Il provvedimento si inserisce nell'ambito di un più ampio programma di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie della provincia, finalizzato a migliorare la resistenza sismica delle opere esistenti.