Elezioni Liguria, Berrino (FdI): "Schlein deve ricorrere a fake news in campagna elettorale perché senza argomenti"

“Ancora fake news dalla segretaria del Pd Elly Schlein. L’ultima riguarda il suo intervento di oggi ad un comizio a sostegno di Andrea Orlando, in cui ha annunciato che il governo Meloni alzerà le accise del diesel. La verità è che se per fare propaganda a Orlando la Schlein deve ricorrere a false notizie, già smentite peraltro, significa che ha veramente pochi argomenti validi per il futuro dei liguri”.



Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino