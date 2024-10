Sanremo, a MareCultura la presentazione nazionale del libro di Eugenio Signoroni (Foto) 

Sanremo ospita la prima presentazione nazionale del libro “Fresco – Conoscere / Scegliere / Cucinare / Il Pesce” di Eugenio Signoroni domani, domenica 6 ottobre, a Pian di Nave a Sanremo in occasione della terza edizione di MareCultura, evento dedicato alla cultura gastronomica e marinara.

Un evento esclusivo che è fissato alle 11 presso Pian di Nave, di fianco a Santa Tecla. Durante l’incontro, Signoroni accompagnerà il pubblico alla scoperta del suo ultimo lavoro, una guida pratica e completa per conoscere e cucinare il pesce, ponendo l’accento sulla sua freschezza e sulle tecniche per valorizzarlo in cucina.

Eugenio Signoroni, noto curatore delle guide Osterie d’Italia e Birre d’Italia per Slow Food Editore, è una figura di spicco nel mondo della gastronomia italiana. Questa presentazione segna il debutto ufficiale del suo nuovo libro, un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di cucina e sostenibilità alimentare. Si potranno scoprire con Eugenio Signoroni i segreti per portare la freschezza del mare nelle vostre cucine.

L’incontro è a ingresso libero, e chi non avesse ancora acquistato il volume potrà farlo direttamente in loco. Questo evento esclusivo fa parte del programma di MareCultura 2024, organizzato da CNA Imperia, che celebra le tradizioni culturali e gastronomiche legate al mare.