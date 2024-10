Camporosso, Aceb sostiene il progetto della Cri di Imperia: i ringraziamenti (Foto)

L'Aceb di Camporosso sostiene il progetto della Croce Rossa Italiana di Imperia. Il presidente Giuseppe Giannattasio e il consiglio direttivo della Croce Rossa Italiana Comitato di Imperia esprimono un sentito ringraziamento all'Associazione Culturale Eventi Benefici e al presidente Stefano Urso per l’assegnazione, in collaborazione con la Croce Verde Intemelia, del bando di finanziamento 2024 destinato alle associazioni di volontariato.

"Questo contributo rappresenta un sostegno fondamentale per la nostra squadra territoriale dei soccorsi, che opera con mezzi e tecniche speciali. La peculiarità del nostro servizio richiede costantemente attrezzature moderne e dispositivi di protezione individuale specifici per il lavoro in quota e su fune, nonché per le operazioni di ricerca e soccorso su superfici e macerie" - dice la Cri di Imperia - "Desideriamo sottolineare l’importanza dell’azione di ACEB nel sostenere e finanziare progetti per le associazioni di volontariato della nostra provincia, specialmente in un periodo come quello attuale, in cui è sempre più difficile mantenere elevati standard di servizio a causa delle risorse limitate e degli alti costi di gestione".

"Rinnoviamo i nostri più sinceri ringraziamenti e auspichiamo future collaborazioni per potenziare le azioni a favore di soggetti vulnerabili e in situazioni di difficoltà" - conclude il comitato di Imperia della Cri.