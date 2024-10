Bellezze dell'entroterra, a Vallebona torna la Caccia ai Tesori Arancioni (Foto)

Vallebona, anche quest'anno, partecipa alla Caccia ai Tesori Arancioni, proposta dal Touring Club Italiano, che si svolgerà contemporaneamente in 100 borghi Bandiera Arancione. L'appuntamento sarà domenica prossima, il 6 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, nel centro storico. Sarà un'opportunità unica per scoprire il paese esplorando piazzette, stradine storiche, scorci incantevoli, carugi e angoli nascosti di Vallebona, uno dei borghi della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Sarà una giornata ricca di sfide e divertimento durante la quale i partecipanti, che si dovranno organizzare in squadre di un massimo di 6 persone, partiranno dal punto IAT Ape Accoglienza, piazza XX Settembre 2, dove è previsto il ritrovo, e dovranno risolvere enigmi per scoprire i segreti nascosti dello splendido borgo. Ogni tappa e ogni indizio li avvicinerà sempre di più alla scoperta dei tesori e dei misteri di Vallebona.

Ai partecipanti verrà consegnato un piccolo dono rappresentativo del territorio e la possibilità di vivere un’esperienza memorabile in uno dei borghi più affascinanti della Liguria. Per partecipare all'emozionante caccia al tesoro è necessario iscriversi sul sito https://www.touringclub.it/eventi/caccia-ai-tesori-arancioni-di-vallebona. Partecipando all'evento si potrà, infatti, sostenere i progetti del Touring Club Italiano per la tutela e la promozione delle bellezze del nostro Paese.

Nel pomeriggio, inoltre, è prevista una processione che coinvolgerà le comunità di Vallebona e Borghetto San Nicolò in occasione della settimana della 'Missione Popolare' in attesa dell’anno giubilare 2025 che verrà inaugurato dal Papa il 24 dicembre.