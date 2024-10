Maltempo sulla Liguria: per ora 10 mm di pioggia in alcune città della provincia e venti fino a 70 km/h

Come era nelle previsioni è il vento a farla da padrone, questa mattina sulla nostra provincia mentre sul centro-levante è scattata l’allerta gialla, diramata ieri da Arpal. Questa mattina un paio di violenti acquazzoni hanno colpito la zona compresa tra Sanremo ed Imperia, con circa 8/10 mm di pioggia in un’ora. Il vento è abbastanza forte con raffiche: a Ventimiglia fino a 72 km/h, Imperia 68 km/h e Sanremo 61 km/h. Scatta così oggi una tre giorni con instabilità e perturbazioni.

L'evoluzione resta incerta ma entrando nel dettaglio avremo due sistemi perturbati in rapida successione. Il primo transiterà quest'oggi in modo abbastanza veloce andando poi a interessare la riviera di Levante. La giornata peggiore sarà però probabilmente quella di domani. Il secondo sistema perturbato è infatti più strutturato e scaverà una depressione tra la Corsica, il mar Ligure e l'alto Tirreno.

(La perturbazione di domani secondo il modello americano GFS. Possibile allerta gialla su tutta la regione, ma la situazione va monitorata)

Non troverete una previsione definita da nessuna parte. Nessuno rischia stante l'assoluta incertezza e lascia un continuo punto interrogativo su quanto andrà accadere. Una incertezza anche in base a quale centro di calcolo ci si affida. Tuttavia una posizione alla fine bisogna ben assumerla. Domani anche l'Imperiese sarà interessato da precipitazioni, con l'intera regione sarà soggetta a piogge. Provando a sbilanciarsi, senza andare troppo nello specifico viste le difficoltà, possibile allerta gialla sull'intera regione più marcata su centro levante. Ultima considerazione riguarda le temperature in deciso e netto calo, soprattutto le minime, che da venerdì si abbasseranno in maniera importante.

(Il vasto sistema perturbato di domani all'ora di pranzo, particolarmente incisivo sul Levante)