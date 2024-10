A Sanremo due sportelli gratuiti della rete di IMpatto Inclusivo, realtà composta da 16 enti del terzo settore e enti pubblici della provincia

La rete di IMpatto Inclusivo, una realtà composta da 16 enti del terzo settore e enti pubblici della provincia di Imperia, annuncia l’organizzazione di due sportelli gratuiti nella città di Sanremo (IM)

L'iniziativa si inserisce nel quadro del Bando Territori Inclusivi, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

La rete IMpatto Inclusivo opera con l’obiettivo di sviluppare e diffondere strumenti e risorse rivolti a persone con fragilità e con background migratorio, contribuendo a migliorare l’inclusione sociale nella provincia di Imperia.

Gli sportelli:

▪ Sportello di sostegno alle fragilità di persone con background migratorio

Assistenza individuale e personalizzata per affrontare problematiche legate all'integrazione, alla salute mentale e alla gestione di situazioni di crisi.

Quando e Dove?

- Ogni venerdì dalle 10:00 alle 12:00, in Via Parodi 16, Sanremo IM.



▪ Sportello dedicato alle donne e alle persone LGBTQIAP+

In questo spazio protetto, affrontiamo tematiche come violenza di genere, discriminazione, genitorialità, accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, supporto per esperienze di marginalizzazione e promozione dell’autodeterminazione.

Quando e Dove?

Martedì dalle 15.00 alle 17.00 presso Piazza San Siro 48, Sanremo IM (Centro di Solidarietà L'Ancora).



Coordinamento delle attività: Cooperativa Sociale InterAzioni. Tutti i servizi sono gratuiti.

La rete IMPatto inclusivo:

Associazione Arci "il campo delle fragole",Aps , Anffas Imperia ODV, FabLab Imperia Aps, LudoErgoSum Aps, Centro di Solidarietà L'Ancora, Cooperativa sociale Jobel, A.i.fo Imperia, Arci Imperia Aps, Cooperativa sociale Interazioni, Associazione Mappamondo ODV, Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo, Associazione Santa Teresa di Calcutta, Januaforum Aps, Confcooperative Liguria, Comune di Villa Faraldi, Comune di Dolcedo.



(in basso le locandine delle iniziative)