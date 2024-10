Regione, il presidente facente funzioni Alessandro Piana presenta i risultati di quattro anni di lavoro

87, 3 milioni di euro erogati nel territorio della Provincia di Imperia per il piano di sviluppo rurale 2014/2020 tra i risultati di quattro anni di lavoro svolto per la Liguria dal presidente facente funzioni Alessandro Piana.

“Voglio condividere con voi l’impegno che ho portato avanti, per il nostro territorio, in questi anni, in cui ho avuto l’onore di rappresentarvi nella Regione Liguria. Impegno e lavoro hanno portato risultati concreti, che sono stati raggiunti anche grazie al vostro sostegno: ogni idea è stata preziosa, ogni critica costruttiva, fonte di riflessione e spinta al miglioramento, e per questo devo ringraziarvi. Ogni progetto, ogni decisione, ed ogni piccolo passo in avanti, sono stati il frutto di un lavoro collettivo, di ascolto e di dialogo. I risultati che vi presento oggi non sono solo numeri od iniziative, ma rappresentano ore di lavoro e di sacrificio, storie di persone, di comunità, di sogni che siamo riusciti a trasformare in realtà– afferma il presidente facente funzioni Alessandro Piana, che prosegue- Negli ultimi mesi ho assunto il ruolo di presidente facente funzioni della Regione Liguria, un impegno che ho portato avanti con rispetto, dedizione e responsabilità, per il bene comune. Abbiamo fatto molto, per il nostro territorio, ma abbiamo ancora progetti, passione e volontà, per proseguire nel nostro percorso, e accompagnare verso ulteriori successi la nostra Liguria”.

Conclude Alessandro Piana: “Risorse importanti, che abbiamo messo a disposizione del territorio, dei Comuni e del tessuto economico ligure, per lo sviluppo della nostra regione e per migliorare la qualità di vita dei liguri, sia sulla costa, sia nel nostro splendido entroterra. Proseguiamo insieme il lavoro per la crescita della nostra Liguria! Il 27 ed il 28 ottobre, ciascuno di noi è chiamato a votare per le elezioni regionali: vi chiedo di darmi ancora la vostra fiducia, perché, col vostro aiuto, con rinnovato impegno e determinazione, possa lavorare per la nostra terra ed il nostro futuro. Insieme, facciamo la differenza!”

Di seguito i dati relativi alle deleghe all’agricoltura, allevamento, caccia e pesca, acquacoltura, sviluppo dell'entroterra, associazionismo comunale, escursionismo e tempo libero, marketing e promozione territoriale, parchi, gestione e riforma dell'agenzia In Liguria, promozione dei prodotti liguri, programmi comunitari di competenza.

182 milioni di euro, piano di sviluppo rurale 2014/2020, per investimenti sul territorio regionale nel periodo 2020-2024, di cui 87,3 milioni di euro erogati nel territorio della Provincia di Imperia, dei quali: 21,7 milioni erogati per sostegno di enti pubblici e 65,6 milioni di euro erogati a favore di soggetti privati.

207 milioni di euro per il complemento di sviluppo rurale 2023-2027, a disposizione per interventi di sviluppo rurale più estesi e più mirati rispetto alla precedente programmazione, tra cui: innalzamento della percentuale per gli investimenti produttivi realizzati dalle imprese al 65%; incentivazione di nuove imprese condotte da giovani agricoltori e rafforzamento degli ispettorati alle funzioni agricole regionali al fine di rendere più speditive le domande di finanziamento.

8 milioni di euro per l'olivicoltura. Dopo il via libera del ministero all’IGP dell’Oliva Taggiasca, sono stati destinati 2 milioni di euro ai frantoi oleati e 6 milioni

di euro per gli investimenti sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.



1,6 milioni di euro per sostenere il mondo della zootecnia. Richiesto ed ottenuto il piano di contenimento light del lupo.



20,4 milioni di euro per la pesca. Per la pesca in Liguria sono stati erogati 7,7 milioni di euro a valere sulla programmazione dei fondi FEAMP e stanziati fino al 2027 ulteriori 12,7 milioni di euro a valere sui nuovi fondi FEAMPA.

800 mila euro per l'apicoltura, per l’acquisto di materiali, attrezzature e promozione dei mieli liguri. Raddoppiati gli stanziamenti con una copertura che varia dal 60% al totale degli investimenti.

4,7 milioni di euro destinati all'entroterra. Le aziende agricole e forestali potranno accedere fino a 596 euro ad ettaro per gli agricoltori di montagna e fino a 325 euro ad ettaro per i pascoli e il taglio dei boschi in aree Natura 2000.



13,5 milioni di euro ai parchi regionali, per il contrasto ai cambiamenti climatici, la tutela dell’ambiente e la promozione del turismo sostenibile.

10 milioni di euro, per lo sviluppo della montagna. Circa 1,5 milioni di euro nella Provincia di Imperia, assegnati ai Comuni montani e parzialmente montani, così come alle

imprese, per interventi di prevenzione del rischio idrogeologico e per problematiche afferenti al settore forestale.



2 milioni di euro al marketing territoriale. 665 mila euro alla Provincia di Imperia per la promozione del territorio e delle sue tradizioni attraverso gli eventi più caratteristici.

3 milioni di euro alla promozione dell'agroalimentare per interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, ittiche ed enogastronomiche (tra cui Slow Fish ed Euroflora).



633 mila euro per l'associazionismo comunale. 191 mila euro alla Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia e delle Valli Argentina e Armea.

1,7 milioni di euro ai danni alla fauna selvatica con indennizzi e prevenzione. 376 mila euro erogati nella Provincia di Imperia per i danni causati dalla fauna selvatica.

280 mila euro di contributi per il tempo libero, per sostenere le iniziative di interesse regionale in materia di tempo libero a supporto delle associazioni culturali della regione.

2,8 milioni di euro per progetti di cooperazione territoriale nella Provincia di Imperia.