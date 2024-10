Santuario dei cetacei, Bordighera rinnova l’adesione alla Carta di Partenariato Pelagos (Foto)

Bordighera rinnova l’adesione alla Carta di Partenariato Pelagos.

Prosegue così l'impegno per la tutela del Santuario dei cetacei. "Bordighera ha rinnovato l’adesione alla Carta di Partenariato Pelagos confermando il suo impegno per la tutela del Santuario dei Cetacei, straordinario tesoro naturale" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

Il Santuario Pelagos, istituito in Italia dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (con il nome di Santuario per i mammiferi marini) è un'area marina protetta compresa nel territorio francese, monegasco e italiano, classificata come Area Specialmente Protetta di Interesse Mediterraneo.