Per raccogliere feedback su diversi aspetti dell'associazione, questionario della Sezione di Sanremo del Club Alpino Italiano

La Sezione di Sanremo del Club Alpino Italiano (CAI) invita a partecipare ad un breve questionario anonimo, pensato per raccogliere feedback su diversi aspetti dell' associazione.



"Che tu sia un socio attivo o un amante della montagna, il tuo parere è essenziale per comprendere meglio le percezioni ed il gradimento delle nostre attività. Ti chiediamo gentilmente di dedicare pochi minuti alla compilazione del questionario, disponibile online tramite il seguente link (https://forms.gle/vt32nc2Hi1iGaGWYA). Grazie per la tua disponibilità e il tuo prezioso contributo!"