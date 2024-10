Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 1 a domenica 6 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 1 OTTOBRE



SANREMO



10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)



16.30. Per i ‘Martedì Letterari’, l’attore e conduttore Beppe Convertini illustra l’opera ‘Il Paese azzurro. Un viaggio alla scoperta delle coste della nostra Italia e del suo mare’ (Rai Libri). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



18.00. Per la rassegna letteraria ‘Sa(n)remo Lettori’, incontro con la scrittrice Sandra Petrignani, finalista al Premio Strega, con presentazione del nuovo libro ‘Autobiografia dei miei cani’ (ed. Feltrinelli). Modera Patrizia Milanese con Francesca Rotta Gentile. Sala interna di Villa Nobel, ingresso libero (prenotazione obbligatoria a questo link)



BORDIGHERA



18.30. ‘ArtForYou’: inaugurazione mostra con circa 30 opere che attraverso stili e generi testimoniano le speranze per una vita e una società migliori, attente ai grandi valori dell’esistenza (cocktail di benvenuto presso bar Coco’s). Palazzo del Parco, fino al 6 ottobre (più info)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE



SANREMO

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)



17.00. Per ‘Ottobre di Pace 2024’ (11ª edizione), ‘Economia di guerra, produzione e commercio di armi: ruolo e responsabilità dell'Italia’: incontro con Giorgio Beretta (Osservatorio permanente sulle armi e Rete Italiana Pace e disarmo). Presentazione del libro ‘Il paese delle armi’. Federazione Operaia, via Corradi 47, ingresso libero

VENTIMIGLIA

9.30-17.00. ‘Immersionamento’: esposizione d'arte a cura The Umbrella Project (gruppo di artisti che vivono nella regione italo-francese delle Alpi Marittime che creano eventi artistici collettivamente) . Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 15 ottobre (più info)

VALLECROSIA

20.00. ‘Open day’ con presentazione dei corsi di recitazione per adulti a cura dell’associazione ‘Liber Theatrum’ guidata da Diego Marangon. Teatrino di via San Rocco 15 (sotto la chiesa moderna). ingresso libero, gratuito e aperta a tutti, info 338 6273449



BORDIGHERA



18.00-18.30. ‘ArtForYou’: mostra con circa 30 opere che attraverso stili e generi testimoniano le speranze per una vita e una società migliori, attente ai grandi valori dell’esistenza (cocktail di benvenuto presso bar Coco’s). Palazzo del Parco, fino al 6 ottobre (più info)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)





GIOVEDI’ 3 OTTOBRE



SANREMO

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



20.00. ‘Sotto la pelle… l’uomo è ciò in cui crede’: presentazione del laboratorio annuale di teatro di Cristina Sarti con la partecipazione di Giorgio Caprile rivolto ad un pubblico di giovani e adulti. Sala della Sacra Famiglia, via Spontone 46, info e prenotazioni all’incontro di presentazione al 366 2268159 (Cristina Sarti)



VENTIMIGLIA

9.30-17.00. ‘Immersionamento’: esposizione d'arte a cura The Umbrella Project (gruppo di artisti che vivono nella regione italo-francese delle Alpi Marittime che creano eventi artistici collettivamente) . Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 15 ottobre (più info)

BORDIGHERA



18.00-18.30. ‘ArtForYou’: mostra con circa 30 opere che attraverso stili e generi testimoniano le speranze per una vita e una società migliori, attente ai grandi valori dell’esistenza (cocktail di benvenuto presso bar Coco’s). Palazzo del Parco, fino al 6 ottobre (più info)

21.00. Per i ‘Laboratori di Autostima’, incontro condotto dalla Patrizia Sciolla, psicoterapeuta familiare, sul tema ‘Costellazioni e Denaro’ volto a comprendere il nostro attuale rapporto col denaro. Sede dell’associazione Noi4You, via Firenze 1, partecipazione gratuita



21.00. Concerto per San Francesco con la partecipazione dei Cori LaudaCordis, Troubar Clair, i cori della Parrocchia di San Biagio e della Chiesa dell’Immacolata, il Gruppo Laboratorio Gregoriano e il Coro Nova Tempora. Musiche di De Victoria, Bach e Mozart. Chiesa dell’Immacolata, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA

9.00-19.00. Convegno Internazionale sull’Inquisizione. Il tema di quest’anno esplorerà l'intricato rapporto tra magia, stregoneria e inquisizione dal XIV al XIX secolo. L'evento, organizzato dall'Università di Bologna, è presieduto dal professor Vincenzo Lavenia e riunisce esperti e ricercatori da tutto il mondo per approfondire questo affascinante capitolo della storia. Sala congressi del Museo Civico, anche domani (la locandina con il programma a questo link)



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



20.00. ‘Dom Juan’: spettacolo teatrale con Xavier Gallais, Vincent Winterhalter, Irina Solano, Pascal Ternisien, Jeanne-Marie Lévy, Xaverine Lefebvre, Khadija Kouyaté, Joaquim Fossi et Anthony Moudir. Théâtre Princesse Grace (più info)



VENERDI’ 4 OTTOBRE

SANREMO

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Per ‘Ottobre di Pace 2024’ (11ª edizione), ‘Palestina un'occupazione senza fine. Terre martoriate, tra resistenza e speranza di pace: la testimonianza di Susanna Bernoldi, referente AIFO, Cavaliere al Merito della Repubblica, da anni volontaria in Cisgiordania e a Gaza. Federazione Operaia, via Corradi 47, ingresso libero

21.00. ‘Esperienze D. M. – la seconda stagione’: spettacolo di cabaret con con Awed, Dose, Dadda. Teatro Ariston (più info)

VENTIMIGLIA

9.30-17.00. ‘Immersionamento’: esposizione d'arte a cura The Umbrella Project (gruppo di artisti che vivono nella regione italo-francese delle Alpi Marittime che creano eventi artistici collettivamente) . Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 15 ottobre (più info)

BORDIGHERA



18.00-18.30. ‘ArtForYou’: mostra con circa 30 opere che attraverso stili e generi testimoniano le speranze per una vita e una società migliori, attente ai grandi valori dell’esistenza (cocktail di benvenuto presso bar Coco’s). Palazzo del Parco, fino al 6 ottobre (più info)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II (info e prenotazioni a questo link)



21.00. Concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia nella chiesa dell'Immacolata Concezione a Terra Santa

OSPEDALETTI

21.00. Corso di Astronomia pratica (prima lezione): primo approccio al cielo stellato. Sala polivalente ‘La Piccola’, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (programma completo e informazioni)



ENTROTERRA

CIPRESSA



17.30-00.00. Festivalito di Tango alla Chiesa Fortezza di Lingueglietta, anche domani (il programma a questo link)

PERINALDO

16.00. Convegno dal titolo ‘L'identità dei giovani nell'epoca del ritiro sociale: cosa succede in provincia di Imperia?’. Sala Consiliare

TRIORA



9.00-19.00. Convegno Internazionale sull’Inquisizione. Il tema di quest’anno esplorerà l'intricato rapporto tra magia, stregoneria e inquisizione dal XIV al XIX secolo. L'evento, organizzato dall'Università di Bologna, è presieduto dal professor Vincenzo Lavenia e riunisce esperti e ricercatori da tutto il mondo per approfondire questo affascinante capitolo della storia. Sala congressi del Museo Civico (la locandina con il programma a questo link)



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



SABATO 5 OTTOBRE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



10.00. ‘MareCultura’ (2ª edizione): un viaggio tra Cultura e Tradizioni, Artigianato di Eccellenza, Food & Beverage, Show Cooking dal Vivo, Meteorologia e Tecnologia. Evento a cura della CNA Imperia. Pian di Nave, ingresso gratuito, anche domani



10.00. Villaggio delle Zucche (2ª edizione): rapaci, fattoria, maschere, laboratori. ZollaMania, strada Castelletti 41, anche domani, info e prenotazioni 338 208 0882 (più info)

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

10.45 & 15.45. Pilates Classico: come potenziare il corpo fisico, mentale ed emozionale (due sessioni). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, info, prenotazioni e tariffe: petra@core-pilates.net (ingresso al Forte secondo tariffe)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre

IMPERIA

9.00. Street food e fiera di san Francesco al Parco Urbano (anche domani)



21.00. Concerto della cantante italo tedesca Frey accompagnata da Gianni Satta alla tromba, e Loris Leo Lari al contrabbasso. Teatro dell’Attrito, Via B. Bossi, info e prenotazioni al 320 212 7561



VENTIMIGLIA

9.30-17.00. ‘Immersionamento’: esposizione d'arte a cura The Umbrella Project (gruppo di artisti che vivono nella regione italo-francese delle Alpi Marittime che creano eventi artistici collettivamente) . Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 15 ottobre (più info)

16.00. 38° campionato italiano di tiro con la balestra antica con la partecipazione di dodici compagnie affiliate alla Litab. Piazza del centro storico, anche domani (più info)

VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA



18.00-18.30. ‘ArtForYou’: mostra con circa 30 opere che attraverso stili e generi testimoniano le speranze per una vita e una società migliori, attente ai grandi valori dell’esistenza (cocktail di benvenuto presso bar Coco’s). Palazzo del Parco, fino al 6 ottobre (più info)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



DIANO MARINA



15.00 & 16.00. World Folklore Festival: sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino (h 15) + Esibizione dei gruppi folkloristici presso l'area manifestazioni del Molo delle Tartarughe (h 16)



17.00. ‘Il Favoloso mondo di Laveri’: inaugurazione mostra dell’artista savonese Giorgio Laveri. Sala ‘R. Falchi’ al Palazzo

ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)

CASTEL VITTTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - Il Cielo dell'Autunno’: cena dalle ore 19.30 osservazioni dalle ore 21.30. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CIPRESSA



17.30-00.00. Festivalito di Tango alla Chiesa Fortezza di Lingueglietta (il programma a questo link)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER



9.00-18.00. ‘Terrailla’: quarto mercato della ceramica e della ceramica a Cagnes-sur-Mer, Terrailla. Place de Gaulle (più info)

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta, prima domenica di ogni mese (più info)

MONACO



10.00. ‘Rokethon Monaco’: corsa per proprietari di cani e i loro compagni a quattro zampe, volta a incoraggiare l'adozione di animali domestici e la proprietà responsabile. I partecipanti cammineranno o correranno un percorso segnalato di 1.200 metri attorno al Chapiteau de Fontvieille, accompagnati dai loro cani (più info)

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



18.30. ‘Concerto spirituale’ con il Tokyo Philharmonic Choir diretto dal M° Hiroyuki Mito con musiche di Janequin, Di Lasso, Mendelssohn, Elgar, Busto, Barber, Schafer, Ravel, Takemitsu, Shibata e Miyoshi. Cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco, ingresso libero (più info)

NICE



20.00. ‘Yes, Peut-Être’ (Sì, può essere): spettacolo teatrale basato sull'opera teatrale di Marguerite Duras ‘Cie La Petite’ con la regia di Paul Laurent. In scena: Sylvie Teissier, Sophie Tournier, Ludovic Vollet. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)



DOMENICA 6 OTTOBRE



SANREMO



10.00. ‘MareCultura’ (2ª edizione): un viaggio tra Cultura e Tradizioni, Artigianato di Eccellenza, Food & Beverage, Show Cooking dal Vivo, Meteorologia e Tecnologia. Evento a cura della CNA Imperia. Pian di Nave, ingresso gratuito



10.00. Villaggio delle Zucche (2ª edizione): rapaci, fattoria, maschere, laboratori. ZollaMania, strada Castelletti 41, info e prenotazioni 338 208 0882 (più info)

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

11.00 & 17.15. Festa del Santo patrono San Romolo: Santa Messa alla Bauna di San Romolo (h 11) + Processione della Madonna del Rosario con partenza dalla Concattedrale di San Siro (h 17.15)

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



IMPERIA

9.00. Street food e fiera di san Francesco al Parco Urbano



16.30. Festa di premiazione del concorso per giovani lettori 'E-state leggendo' (4ª edizione) con laboratori: crea l'uncinetto con Aga Associazione dei Genitori Attivi di Imperia + laboratorio-tech In viaggio nelle storie a cura di Eureka + letture animate dedicate ai giovanissimi a cura dei Volontari nati per Leggere di Imperia. Biblioteca Civica Lagorio

VENTIMIGLIA

9.00. 38° campionato italiano di tiro con la balestra antica con la partecipazione di dodici compagnie affiliate alla Litab. Piazza del centro storico, anche domani (più info)

9.30-17.00. ‘Immersionamento’: esposizione d'arte a cura The Umbrella Project (gruppo di artisti che vivono nella regione italo-francese delle Alpi Marittime che creano eventi artistici collettivamente) . Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 15 ottobre (più info)

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

9.30. ‘Bordighera Dog Show’: esposizione cinofila amatoriale per cani di Razza e cani Fantasia con ricavato devoluto in beneficienza a cani e gatti meno fortunati. Giardini Loewe Bordighera (più info nella locandina)

18.00-18.30. ‘ArtForYou’: ultimo giorno della mostra con circa 30 opere che attraverso stili e generi testimoniano le speranze per una vita e una società migliori, attente ai grandi valori dell’esistenza (cocktail di benvenuto presso bar Coco’s). Palazzo del Parco (più info)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



SANTO STEFANO AL MARE

11.00. Dimostrazione scuola cani guida Lions di Limbiate + consegna del cane guida ricevuto grazie al contributo del Lions Club Ventimiglia + momento conviviale il cui ricavato sarà destinato a scopo benefico. Aregai Marina Hotel & Residence, Via Gianni Cozzi 1, info 335 6555903



DIANO MARINA

8.00-19.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato nel Centro cittadino



ENTROTERRA

AIROLE

10.30-13.00. Caccia ai Tesori Arancioni: possibilità di immergersi nella cultura locale scoprendo luoghi unici e caratteristici e ascoltare le storie e le leggende locali narrate dagli abitanti del borgo + mercatino artigianale con prodotti locali: Ritrovo al Gazebo, piazza Santi Giacomo e Filippo (più info)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



DOLCEACQUA

10.00-13.00. Caccia ai Tesori Arancioni: possibilità di immergersi nella cultura locale, scoprendo luoghi unici e caratteristici. Durante la giornata, inoltre, entrata al Castello gratuita per i partecipanti alla Caccia e degustazione presso l'Enoteca Regionale. Ritrovo in piazza Garibaldi (più info)



DOLCEDO

10.00. Incontro al Casone dei Partigiani monte Faudo sul tema del parco eolico Imperia monti Moro e Guardiabella organizzato dal Gruppo Ecologico Martiri della Libertà Partigiani val Prino e il Comitato di InterVento Popolare. Ritrovo a Santa Brigida e passeggiata fino al Casone (visita al Museo della Resistenza + pranzo sociale), info 329 4955513

PERINALDO

14.00. ‘La Grande Castognata’ con degustazione di dolci tipici e musica. Centro Storico



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



SEBORGA



11.00-13.00. Caccia ai Tesori Arancioni: passeggiata con possibilità di incontrare personaggi storici di Seborga. Ritrovo in Piazza Martiri Patrioti (più info)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



14.30-18.30. Caccia ai Tesori Arancioni: possibilità di immergersi nella cultura locale, scoprendo luoghi unici e caratteristici. Ritrovo in Piazza Beato Tommaso Reggio, di fronte al Museo Civico (più info)

VALLEBONA



10.00-17.00. Caccia ai Tesori Arancioni: possibilità di immergersi nella cultura locale, scoprendo luoghi unici e caratteristici. Durante l'evento possibilità di degustare i prodotti tipici locali (h 10/13-14/17). Ritrovo IAT Ape Accoglienza, piazza XX Settembre 2 (più info)



FRANCIA

MONACO



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



16.00. ‘Pirata & Matelot’: l'associazione monegasca senza scopo di lucro "Dessine un Papillon", organizza uno spettacolo per bambini, il cui ricavato verrà utilizzato per acquistare attrezzature mediche per il reparto pediatrico dell'Ospedale Principessa Grace (tra cui un podoscopio). Théâtre des Variétés



18.00. ‘L’Ancêtre’: concerto lirico del Chœur philharmonique de Tokyo diretto dal M° Kazuki Yamada con Jennifer Holloway (soprano), Gaëlle Arquez (mezzosoprano), Hélène Carpentier (soprano), Julien Henric (tenore), Michael ArivonY (baritono), Matthieu Lécroart (baritono). Auditorium Rainier III (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate