Bordighera: dal domani a domenica prossima al Palazzo del Parco la mostra 'ArtForYou'

Noy4you ospita a Bordighera la mostra ‘ArtForYou’, che si terrá al Palazzo del Parco da domani a domenica, con il patrocinio del comune e la partnership di numerosi enti ed associazioni che lavorano da anni su tematiche sociali. La bellezza come ispirazione per gli artisti nel realizzare opere, sia che si tratti di grandi maestri,sia di autori appassionati che ogni giorno di confrontano per rappresentare l’anima dell’uomo e del mondo.

La mostra nasce quindi per confrontate le diverse provenienze e culture pittoriche dalle quali trarre spunti e riflessioni sul mondo contemporaneo. Ci saranno circa 30 opere che attraverso stili e generi testimoniano le speranze per una vita e una società migliori, attente ai grandi valori dell’esistenza.

Tra le importanti collaborazioni a cura di Arte e Museo MIIT, vi sarà la partecipazione dell’associazione Noyforyou EnDORfine, Daphne’, ‘L’arte per L’arte’ e ‘Cinecircolo giovanile’ che rappresentano eccellenze culturali e formative, attive da anni nella valorizzazione e promozione di arte e solidarietà.