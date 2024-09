L’annuncio del rilascio di Changpeng ZAO potrebbe generare una fase rialzista del mercato crypto

Recenti sviluppi nel mercato delle criptovalute indicano una potenziale ripresa significativa, collegata alla scarcerazione di Changpeng Zhao, meglio conosciuto come CZ, fondatore di Binance.

Ki Young Ju, CEO di CryptoQuant, prevede che l'annuncio del rilascio di CZ dalla prigione possa innescare un vero e proprio decollo del mercato, un sentimento condiviso da molti membri della comunità cripto.

Dopo il rilascio, si prevede che CZ voli verso Dubai o Parigi per ricongiungersi con la sua famiglia. Tuttavia, a causa di un accordo con i regolatori statunitensi, non potrà comunque tornare a ricoprire ruoli di gestione all'interno di Binance, sebbene mantenga diritti di azionista di maggioranza.

Gli esperti del settore anticipano una notevole volatilità del mercato, in particolare per altcoin e il Binance Coin (BNB).

Il BNB è in perdita di circa il 3%, con un valore sceso dai 600 dollari agli attuali 576 dollari. L’asset ha un market cap di 84 miliardi di dollari che lo mette al 4° posto delle criptovalute più grandi, subito dopo BTC, ETH e USDT.

Binance e CZ

Binance è uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, fondato nel 2017.

L'exchange offre una vasta gamma di servizi, tra cui trading di criptovalute, futures, staking e lanci di token, e utilizza il proprio token nativo, Binance Coin (BNB), per facilitare le transazioni e offrire sconti sulle commissioni.

Changpeng Zhao è stato arrestato a causa di accuse relative alla violazione delle normative anti-riciclaggio. In particolare, Binance non ha implementato controlli adeguati per prevenire attività di riciclaggio di denaro sulla sua piattaforma.

Questa mancanza di conformità alle normative ha portato a un'inchiesta da parte delle autorità statunitensi, culminando in una condanna di quattro mesi di reclusione.

La situazione attuale del mercato

Nel contesto di questa attesa, il Bitcoin ha visto un prolungamento del suo rally, superando recentemente la soglia dei 65.000 dollari, per poi ritracciare al valore attuale di 64.099 dollari.

Allo stesso tempo, l'Ethereum si sta avvicinando nuovamente alla resistenza di 2.700 dollari. Solana, al 5° posto delle criptovalute per market cap, ha un valore attuale di 156 dollari, raggiunto dopo una crescita del 9% registrata negli ultimi 7 giorni.

La strategia attuale dei trader è puntare sulle altcoin, così come su token in presale che potrebbero avere un buon potenziale di crescita dopo il lancio, come ad esempio Crypto All-Stars.

