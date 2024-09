Donna investita da un treno alla stazione di Montecarlo: traffico ferroviario sospeso tra le 8.30 e le 11.30

Una donna di circa 30 anni è stata investita, questa mattina, da un treno alla stazione di Monaco. La donna è morta sul colpo, nonostante il rapido intervento di una quindicina di vigili del fuoco.

Al momento non si sa ancora se si tratta di incidente o suicidio mentre le indagini sono seguite dalla Polizia monegasca. La stazione è stata chiusa e la circolazione dei treni completamente interrotta sulla tratta Nizza-Ventimiglia, provocando un grande caos per tutti i lavoratori in viaggio da e verso il Principato.

Il traffico è ripreso alle 11.30 ma i ritardi sono stati molti, con diverse soppressioni sulla tratta Nizza-Ventimiglia.