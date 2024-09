Arriva il maltempo ma sulla nostra provincia il peggioramento sarà di lieve entità, attenzione al vento forte

E’ atteso un peggioramento dello scenario meteo sulla Liguria dalla sera di domani, con una bassa probabilità di temporali forti ma sul Centro-Levante.

Anche in questo caso, salvo possibili sconfinamenti, la nostra provincia dovrebbe subire un lieve peggioramento ma senza forti precipitazioni. Dalla prossima notte i fenomeni si intensificheranno con un’alta probabilità di temporali forti sul Centro-Levante e precipitazioni di forte intensità ma sempre tra il genovese e lo spezzino. I fenomeni saranno accompagnati da venti forti da Sud-Ovest e mare molto mosso, fino a localmente agitato.

Domani le piogge e i temporali che colpiranno il resto della Liguria, si tradurranno in scarse precipitazioni per la nostra provincia, dove il vento sarà moderato da Sud-Ovest, in intensificazione in serata, con raffiche fino a 40-50 km/h.

Mercoledì, mentre sul resto della regione sono previste precipitazioni e possibili temporali forti, sulla nostra provincia qualche pioggia in più e venti forti da Sud-Ovest, con mare molto mosso.