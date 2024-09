Ventimiglia, alberi ammalorati e pericolanti: al via abbattimenti e interventi di messa in sicurezza (Foto)

Alberi ammalorati e pericolanti a Ventimiglia mettono a rischio la sicurezza pubblica. L'Amministrazione Di Muro, in seguito a controlli e consigli di un esperto agronomo, ha predisposto così abbattimenti e interventi di messa in sicurezza.

E' iniziato oggi il primo dei tre interventi previsti in città. "In seguito a un controllo e agli esami fatti sulla parte degli alberi che sono ammalorati dal dottor Renato Veruggio, che è il nostro esperto agronomo, abbiamo deciso di fare interventi ai giardini pubblici Tommaso Reggio, a San Secondo e a La Colla" - fa sapere l'assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni, verde pubblico, frazioni e cimiteri Domenico Calimera.

Nella giornata odierna, infatti, una parte dei giardini pubblici era chiusa ai cittadini per consentire l'intervento in totale sicurezza. "Verrà abbattuto un solo albero mentre altri saranno messi in sicurezza con dei tiranti speciali per cercare di conservarli il più possibile" - svela l'assessore - "L'albero era pericolante e, perciò, per poter garantire la sicurezza pubblica siamo stati costretti ad abbatterlo. Verrà comunque sostituito".

Un altro intervento riguarderà la zona di San Secondo. "Verrà abbattuto un albero, un pino collocato nei pressi della chiesa, che con le radici ha creato dossi pericolosi sull'asfalto" - dice Calimera - "Sarà abbattuto ma verrà, comunque, in seguito ripiantumato".

Infine, dovrà essere messo in sicurezza un albero a La Colla. "Dalla prossima verifica che farà il nostro esperto verrà stabilito se un albero si potrà mettere in sicurezza o se sarà necessario l'abbattimento e poi, in seguito la ripiantumazione" - afferma l'assessore Calimera - "La società a cui abbiamo affidato i lavori e che, quindi, si occuperà dei tre interventi è la Garden Service di Giuliano Michelini di Borghetto Santo Spirito che si è aggiudicata l'incarico con un importo di 16mila euro, oltre l'Iva".