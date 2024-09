Ospedaletti: anche Miriam Colombo e la 'Fondazione ricerca Fibrosi Cistica' oggi alla rievocazione storica

In occasione della rievocazione storica del circuito di Ospedaletti, oggi ci sarà anche lo stand della delegazione di 'Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica', intitolato 'motore di ricerca', in corso Regina Margherita. Oltre al materiale informativo e i pacchetti di prodotti locali di 'Indispensabile Olio', Fratelli Carli e Numerouno Miele&Delizie ci sarà una sorpresa.

Tanti piloti e team del motomondiale e della MotoGp hanno donato a Miriam Colombo visiere caschi usati in gara, polo, t-shirt, cappellini, caschi e molto altro per raccogliere fondi per la ricerca su questa patologia. Sarà un occasione raccogliere fondi per la patologia e sarà presente anche la testimonial e delegata di 'Fondazione italiana Ricerca Fibrosi Cistica', recentemente ospite delle 'Iene' su Italia 1 e protagonista di 'Nuovi Eroi' sulla Rai.