Sanremo: 30enne pregiudicato aveva approntato una centrale dello spaccio all'ex Parco Hotel di corso Mazzini

Aveva installato una vera e propria centrale dello spaccio nell'ex 'Parco Hotel' di corso Mazzini a Sanremo ma è stato arrestato dalla Polizia Municipale della città dei fiori. Si tratta di un uomo di 30 anni che, all'interno di un locale parte della ex struttura ricettiva da tempo abbandonata, vendeva prevalentemente hashish. Dai controlli è emerso che il giovane era in possesso di 54 grammi di droga e strumenti per lo spaccio e il confezionamento. E' stato trovato con 14 bustine contenente hashish oltre alla stessa sostanza in blocco, buste vuote, bilancino di precisione e taglierini utilizzati per la suddivisione.

Il controllo nel luogo è avvenuto in seguito a ripetuti controlli sulla struttura alberghiera di corso Mazzini) in seguito a segnalazioni ripetute dell'occupazione clandestina dell'immobile, già oggetto di segnalazioni e sanzioni alla proprietà per il suo stato di degrado. L'uomo, uno straniero irregolare sul territorio e pluripregiudicato, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Dopo l'operazione svolta dalla Polizia Municipale, i proprietari della struttura hanno provveduto alle pulizie dell'area, per poi provvedere alla sistemazione dell'immobile. L'attività di sicurezza urbana e contrasto al degrado è proseguita anche durante il trascorso weekend, in cui durante i consueti controlli nei parchi cittadini altre quattro persone intente a consumare stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori.