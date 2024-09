A San Biagio della Cima arriva la differenziata con l'eco isole informatizzati: due gli incontri informativi per i cittadini

San Biagio della Cima sarà presto interessato dall’introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata con eco-isole informatizzate, come già avvenuto in altri Comuni del bacino ventimigliese. Per questo la prossima settimana Teknoservice ha organizzato due incontri con i residenti per illustrare tutte le modifiche al servizio. Un doppio appuntamento per cercare di offrire a quante più persone possibile la possibilità di partecipare e di ottenere così le informazioni necessarie.

I due incontri si terranno presso il centro polivalente “Le Rose” in via delle Mimose 13, mercoledì 2 ottobre, alle 18, e giovedì 3 ottobre, alle 20.

La distribuzione dei kit della differenziata, che includono i sacchetti dotati di QR code e la tessera per il conferimento del vetro, avverrà invece in tre giornate nella saletta comunale al piano terra, in piazza Pianello. L’appuntamento è per lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 ottobre, sempre dalle 9 alle 14.

Alla distribuzione deve presentarsi l’intestatario della Tari munito di tessera sanitaria; nel caso fosse impossibilitato, può delegare un’altra persona compilando l’apposito modulo che può essere scaricato dal sito www.teknoserviceitalia.com. Oltre al modulo compilato e firmato, servirà anche copia del tesserino sanitario del delegante.

Per qualsiasi richiesta di informazioni, o chiarimento di eventuali dubbi, gli utenti possono contattare Teknoservice in tanti modi: via mail, scrivendo a bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com; telefonando al numero verde 800.508.999, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18; scrivendo un messaggio via Whatsapp al numero 340.8572681, attivo anch’esso dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18 e tramite la pagina Facebook @bacinoventimigliese.