Ospedaletti: al via ad ottobre corso di astronomia pratica con l'associazione Stellaria

Immergetevi nell'universo! Anche quest'autunno, l'associazione Stellaria vi invita a scoprire le meraviglie del cielo stellato con l'ormai consueto corso di astronomia pratica.

Un corso concepito per guidare i partecipanti nella scoperta e nell’esplorazione del vasto universo che ci circonda. Durante le 5 lezioni verrà offerta una visione introduttiva all'astronomia, rendendo l'osservazione della volta celeste e delle sue meraviglie accessibile anche a chi non ha conoscenze pregresse.



"L’obiettivo del corso è fornire le basi fondamentali della geografia astronomica e dell’osservazione del cielo, sia ad occhio nudo che attraverso strumenti ottici e fotocamere.

Le lezioni teoriche si svolgeranno dalle 21:00 alle 22:30 presso la sala polivalente "La Piccola", situata lungo la pista ciclabile di Ospedaletti. Verrà svolta anche una serata pratica, sotto il cielo stellato, per osservare sul campo quanto descritto e osservare in prima persona la volta celeste ad occhio nudo e attraverso i telescopi.



Programma del Corso:



- Venerdì 4 Ottobre 2024: Scoprire il cosmo con i propri occhi

- Venerdì 18 Ottobre 2024: Esplorando i Pianeti e la Luna

- Weekend 25/27 Ottobre: Serata Osservativa – Messa in pratica delle conoscenze teoriche. Primo approccio con i telescopi

- Sabato 9 Novembre 2024: Verso le profondità del cosmo - Gli oggetti del cielo profondo

- Sabato 16 Novembre 2024: Cartoline spaziali - Fotografare il cielo notturno.



Iscrizione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554. Programma completo sul sito sideralmente.it".