Grande Successo per il Seminario sulla 'Patente a Crediti per la Sicurezza sul Lavoro nei Cantieri' organizzato da CNA Imperia

Si è svolto ieri sera, presso la sede di Sanremo di CNA Imperia, l'atteso seminario dedicato all'obbligo della 'Patente a Crediti' per le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili.



"La 'Sala degli Artigiani' - si spiega nella nota - si è rivelata troppo piccola per accogliere l’imponente affluenza di oltre 120 imprenditori, costringendo gli organizzatori a dividere i partecipanti in due gruppi. L'incontro, tenuto dal Dott. Lorenzo Rossetto, responsabile della sicurezza di CNA Imperia, ha risposto alle numerose domande degli artigiani, fornendo chiarimenti sugli obblighi previsti dal nuovo decreto.

Il nuovo provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 1° ottobre 2024, interesserà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia con sede nell'Unione Europea che al di fuori, con l’obbligo di possedere la 'Patente a Crediti'. Restano esenti solo coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, e le imprese in possesso di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla terza.

CNA Imperia ha inoltre confermato il proprio ruolo attivo, offrendo supporto alle imprese nella presentazione della domanda per il rilascio della patente, che dovrà essere inoltrata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a partire dal 1° ottobre. Senza la patente, le imprese non potranno più accedere ai cantieri, con conseguenze gravi per l’operatività delle attività nel settore.

Il Segretario di CNA Imperia, Luciano Vazzano, ha espresso il suo profondo rammarico per l’assenza di un periodo transitorio adeguato, che avrebbe consentito alle imprese di adeguarsi al meglio alle nuove normative. "Il decreto attuativo della patente a crediti, a pochi giorni dal 1° ottobre, non prevede un necessario e adeguato periodo transitorio. Una scelta che non tiene conto della realtà delle imprese. La circolare dell’Ispettorato del Lavoro comporta, inoltre, un ulteriore aggravio burocratico per le aziende. Prevedere un periodo transitorio non era solo auspicabile, ma necessario. Ignorare tale aspetto dimostra una scarsa attenzione verso i bisogni concreti delle aziende del settore."

Vazzano ha proseguito evidenziando come CNA, pur nutrendo forti riserve sull'efficacia di questo nuovo strumento, si sia da tempo mobilitata per assistere le migliaia di piccole e medie imprese coinvolte. "Operare in tempi così ristretti è indice di un approccio superficiale rispetto a temi complessi e delicati come la sicurezza sul lavoro", ha aggiunto. "La mancanza di chiarezza sulle tempistiche del portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’introduzione improvvisa di queste normative, senza un adeguato tempo per l’adeguamento, rischiano di mettere in difficoltà le imprese e favorire dinamiche speculative."

CNA Imperia continuerà a fornire il proprio supporto alle imprese, affiancandole durante tutto il processo di adeguamento per evitare penalizzazioni e garantire il rispetto delle nuove norme.

Per maggiori informazioni o supporto, non esitate a contattare il nostro Ufficio Sicurezza Dott. Lorenzo Rossetto al 0184 500309 mail rossetto@im.cna.it".