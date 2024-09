Diga, Presidente ff Piana: "Orlando ignora l'avanzamento dell'opera"

"Siamo in campagna elettorale, dove siamo abituati a sentire assurdità, ma non possiamo accettare che il Pd dia una versione distorta e racconti falsità in merito al lavoro che si sta facendo sulle grandi opere che interessano la Liguria e in particolare sulla Diga". Lo dice in una nota il presidente facente funzioni della regione Liguria, Alessandro Piana.

"È incredibile che il candidato alla presidenza della regione Liguria, Andrea Orlando non conosca lo stato di avanzamento dell'opera, chiosa Piana", Orlando, o non si occupa della Liguria e questo sarebbe già di per sé molto grave per chi avrebbe la pretesa di guidarla per i prossimi 5 anni, oppure vengono mistificati i fatti e questo sarebbe, dal mio punto di vista, ancora più grave, perchè si verrebbe meno a quel principio di lealtà e perbenismo tanto sbandierato dalla sinistra. A oggi stiamo per posare il quinto cassone. Procedendo con i ritmi attuali, conclude il Presidente f.f., i lavori saranno terminati con ben 4 anni di anticipo. Se Orlando non ci crede venga a vedere con i suoi occhi".