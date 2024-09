La sanremese Nessie Guerra lancia un nuovo appello dall'Egitto insieme al padre "Fateci tornare in Italia"

Dopo i tanti appelli, lanciati in televisione dalla trasmissione di Rai 3 ‘Chi l’ha visto?’, torna d’attualità il caso di Nessie Guerra, la giovane sanremese originaria di Ceriana, bloccata in Egitto con la figlia. Il marito Tamer, lo ricordiamo, ha infatti sequestrato i documenti della figlia bloccandola di fatto nel Paese africano. Oltre ad aver denunciato la moglie per adulterio, reato per cui Nessie ha già trascorso un giorno in carcere e rischia di finire a processo.

Nessie ha lanciato, questa volta, un appello dal profilo Facebook del suo avvocato Agata Armanetti, in un video registrato dal luogo segreto in Egitto, dove si trova ora insieme al padre. Ha chiesto un aiuto al Ministro Antonio Tajani, affinchè lei possa rientrare in Italia. Secondo il padre “Serve un accordo politico per far tornare la bambina, che è chiusa in casa e non ha rapporti con nessuno oltre a non frequentare la scuola”. Il padre è esasperato e ha anche denunciato la situazione economica ormai difficile, visto che Nessie è costretta a vivere in un appartamento in affitto.

“Mio marito – ha detto Nessie – ha ottenuto un ordine di esecuzione forzata, che gli permetterebbe di prendere la bambina. Ho fatto appello ma è stato rimandato al 5 novembre con la presenza mia e della bambina. Ma è ovviamente rischioso, perché ho il timore che lui possa rapire la bimba. Lui, con prove false, ha anche riaperto il caso di adulterio. La situazione è grave e non ce la facciamo più dopo un anno”.