Addio a uno dei due cigni di Arma di Taggia: la comunità piange il simbolo della Darsena

Un triste evento ha scosso la comunità di Arma di Taggia: uno dei due cigni che da mesi popolavano il torrente Argentina è venuto a mancare, lasciando un vuoto profondo nei cuori di residenti e turisti. I due eleganti volatili erano diventati una presenza amata e familiare, conquistando l'affetto di chiunque si trovasse a passeggiare lungo le rive del torrente. L'animale sarebbe morto circa 10 giorni fa.

Da diversi mesi, i cigni si erano stabiliti lungo il torrente Argentina, precisamente nella zona della Darsena di Arma di Taggia, regalando momenti di meraviglia e serenità agli abitanti di Taggia e ai tanti turisti che frequentano la zona. Le loro maestose figure, che scivolavano dolcemente sulle acque del torrente, erano diventate un vero e proprio simbolo della località, tanto da essere spesso fotografate e condivise sui social network.

La notizia della morte di uno dei cigni è arrivata come un colpo al cuore per la comunità. Molti abitanti hanno espresso il loro dispiacere sui social per la perdita di questo animale che, nel corso dei mesi, era entrato a far parte del paesaggio quotidiano e delle emozioni della gente. L'ultimo cigno rimasto continua a nuotare nelle acque del torrente Argentina: la speranza dei cittadini è che possa ricevere la stessa cura e affetto che i due hanno sempre avuto, mantenendo vivo il legame che si è creato tra loro e la comunità.