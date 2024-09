Sanità: Ioculano (PD) “Rixi, come Bucci e tutto il centrodestra, inizino a occuparsi delle proprie responsabilità”

"Vedo che Rixi si sta cimentando nello stesso esercizio preferito da Bucci e dal centrodestra ligure, si occupano di tutto tranne che delle loro responsabilità. Del resto li capiamo, cosa mai potranno proporre a quegli stessi cittadini che hanno tradito in quasi 10 anni di governo regionale?”. Interviene così il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano replicando alle affermazioni di Rixi sulla Sanità.

“Basta il dato recente di Agenas – prosegue - che fotografa in maniera preoccupante come la Liguria sia sostanzialmente l'unica regione del nord del Paese ad avere un saldo negativo tra pazienti curati in regione e quelli che vanno fuori perché hanno difficoltà ad accedere alle prestazioni sanitarie. Dato che Rixi e Bucci dovrebbero spiegarci come pensano di invertire. Altro che le chiacchiere, i se, i boh, i vedremo. Qui l’unico dato di fatto è che i liguri per curarsi sono costretti ad andare fuori Regione e che il bilancio della sanità, solo nel 2024, presenta un buco di oltre 240milioni di euro”.

“Questi i risultati delle politiche sulla sanità della Giunta Toti e del centrodestra al governo della Regione – termina Ioculano - oltre alla creazione di Alisa, un’eredità sulla quale lo stesso centrodestra è fortemente diviso. Uno strumento inutile, dopo averla approvata e sostenuta, alla fine hanno dovuto ripudiare”.