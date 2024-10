Riva Ligure, bonifica bellica sull'argine sinistro del torrente Argentina: ordinata la chiusura della strada

Il Comune di Riva Ligure ha emesso un'ordinanza per la bonifica bellica sull'argine sinistro del torrente Argentina, al fine di garantire la sicurezza in vista di lavori futuri. L'intervento prevede la ricerca e la rimozione di eventuali residuati bellici rimasti nell'area. Durante le operazioni, per assicurare la massima tutela della popolazione, sarà chiusa temporaneamente la strada adiacente all'argine, impedendo l'accesso a mezzi e pedoni.

La chiusura interesserà la zona specificata nell'ordinanza e rimarrà in vigore fino al termine dei lavori, che verranno condotti da esperti in sicurezza bellica. I residenti sono invitati a rispettare le indicazioni e a evitare l'area, per evitare ogni rischio. Il Comune assicura che le operazioni di bonifica verranno svolte con la massima cautela e informa che verranno fornite ulteriori comunicazioni sui tempi di riapertura della strada.