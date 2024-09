Bordighera solidale: alimenti, prodotti di prima necessità e giocattoli consegnati a padre Faustino (Foto)

Alimenti, prodotti di prima necessità e giocattoli sono stati consegnati a padre Faustino della parrocchia Immacolata Concezione a Bordighera per aiutare persone e famiglie bisognose.

Padre Faustino e un gruppo di volontari dell'associazione Cisom - Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta abitualmente raccolgono beni di prima necessità da consegnare poi a chi sta passando un brutto momento. A questo tipo di iniziative aderiscono sempre anche Enrico Corrado e Patrizia Bottiglieri, volontaria della Croce Verde Intemelia.

Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta è una fondazione di diritto melitense con finalità di protezione civile, sociale, sanitario assistenziale, umanitario e di cooperazione, strumentale al Sovrano Militare Ordine di Malta. Il corpo opera per portare assistenza e pronto soccorso alle persone in stato di necessità anche in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile.