La partita tra Reale Mutua Fenera Chieri e Racing Club Cannes chiude la Festa dello Sport a Bordighera (Foto)

La partita tra Reale Mutua Fenera Chieri '76 e Racing Club Cannes al Palazzetto di via Diaz chiude la riuscita Festa dello Sport a Bordighera.

La città delle palme ha infatti ospitato il Reale Mutua Chieri, che ha scelto il Palazzetto dello Sport per gli allenamenti e la partita valida per il Sanremo Cup - XXXII Memorial Dado Tessitore. "La Festa dello Sport, che oggi ha coinvolto con successo grandi e piccoli, si è conclusa con la partita tra Reale Mutua Fenera Chieri '76 e Racing Club Cannes al Palazzetto di via Diaz, per il XXXII Memorial Dado Tessitore" - dice il sindaco Vittorio Ingenito.

La partita si è chiusa con la vittoria del Chieri per 4-0. "Alle campionesse olimpiche Ilaria Spirito e Loveth Omoruyi va una targa dalla città di Bordighera per celebrare l'impegno, lo spirito di sacrificio, la lealtà che le hanno portate ad una meravigliosa vittoria a cinque cerchi" - fa sapere Ingenito.