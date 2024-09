Badalucco, avviata la gara d'appalto per messa in sicurezza del Torrente Oxentina: progetto da oltre 360.000 euro

Il Comune di Badalucco ha ufficialmente avviato la procedura di gara per l'assegnazione dei lavori di messa in sicurezza del Torrente Oxentina, con un progetto esecutivo che prevede un investimento complessivo di 361.470,26 euro. L'intervento è stato reso necessario a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che, tra il 2019 e il 2020, hanno causato gravi danni, tra cui la deviazione del corso d'acqua e la distruzione delle sponde esistenti.

Il progetto, approvato con la delibera del 27 agosto 2024, è stato inserito nel piano di interventi urgenti per il consolidamento delle difese spondali, che sono state realizzate in somma urgenza e che ora necessitano di ulteriori lavori per garantirne la stabilità e la sicurezza in caso di future alluvioni. La procedura di gara sarà gestita tramite la piattaforma online Traspare, con l'aggiudicazione basata sul criterio del minor prezzo.

L'intervento rappresenta un passo fondamentale per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle aree limitrofe al torrente, con particolare attenzione alle zone poste immediatamente a valle. La scelta degli operatori economici avverrà sulla base di qualifiche tecniche ed economiche specifiche, garantendo trasparenza e competenza nella realizzazione dei lavori.