Vallecrosia alta e quartiere Garibbe, da lunedì 30 settembre parte il servizio di raccolta differenziata nelle eco-isole informatizzate

Sta per partire il nuovo servizio di raccolta differenziata nelle eco-isole informatizzate a Vallecrosia alta e quartiere Garibbe. La data da segnare sul calendario è quella di lunedì 30 settembre: a partire da quel giorno, i residenti potranno conferire i loro rifiuti esclusivamente nei 7 punti dislocati sul territorio:

- Via Romana traversa 53;

- Via Garibbe 15;

- Sp59 147;

- Via Roma;

- Sp59 27;

- Piazza ex-Lavatoi 9;

- Località Vallecrosia alta.

Un’altra data da ricordare è quella del 7 ottobre, giorno in cui i bidoni attualmente presenti sul territorio verranno rimossi definitivamente. A quel punto, non sarà più possibile conferire i rifiuti senza possedere il kit apposito: qualora degli utenti di Vallecrosia alta o del quartiere Garibbe ne siano sprovvisti, sono invitati a recarsi nel più breve tempo possibile al Green Point di Camporosso in corso della Repubblica (presso la sede della Pro loco) per il ritiro. E’ possibile farlo ogni lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13.

Al ritiro del kit deve presentarsi l’intestatario della Tari munito di tessera sanitaria; nel caso fosse impossibilitato, può delegare un’altra persona compilando l’apposito modulo che può essere scaricato dal sito www.teknoserviceitalia.com. Oltre al modulo compilato e firmato, servirà anche copia del tesserino sanitario del delegante. Per qualsiasi richiesta di informazioni, o chiarimento di eventuali dubbi, gli utenti possono contattare Teknoservice in tanti modi: via mail, scrivendo a bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com; telefonando al numero verde 800.508.999, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18; scrivendo un messaggio via Whatsapp al numero 340.8572681, attivo anch’esso dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18; tramite la pagina Facebook @bacinoventimigliese; di persona, presso il Greenpoint di Camporosso.