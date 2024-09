Ospedaletti piange la morte di Alfredo Calvini, storico vicepresidente della Protezione Civile

Ospedaletti è in lutto per la scomparsa di Alfredo Calvini, storico vicepresidente della Protezione Civile del paese, figura di riferimento per la comunità locale. Calvini, conosciuto per il suo impegno instancabile e la sua dedizione, è mancato tra la notte di lunedì 16 e martedì 17 settembre. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo tra i volontari della Protezione Civile, ma in tutto il paese, dove era rispettato e amato per il suo spirito di servizio.

Il Comune di Ospedaletti ha voluto ricordare Alfredo con una nota ufficiale, esprimendo la propria gratitudine per il suo contributo: "Con la generosità e il carisma che lo hanno sempre contraddistinto, ha servito, nei diversi ambiti, la nostra città, spendendosi in prima persona fino a quando ha potuto. La comunità di Ospedaletti gli sarà sempre riconoscente".

Anche la Protezione Civile ha voluto omaggiare Calvini con un toccante messaggio: "Il suo contributo e la sua dedizione resteranno per sempre nei nostri cuori. Ci stringiamo con affetto alla famiglia Calvini in questo momento di grande dolore."

La figura di Alfredo Calvini ha rappresentato per Ospedaletti un esempio di dedizione e impegno verso il prossimo. La sua presenza attiva all'interno della Protezione Civile ha fatto la differenza in molte situazioni, in particolare in quelle di emergenza.