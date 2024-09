Nuova biblioteca a Vallecrosia, al via i lavori. Biasi: "Inaugurazione a fine anno" (Foto e video)

Sono iniziati i lavori di completamento della nuova biblioteca di Vallecrosia. Questa mattina, il sindaco Armando Biasi e la sua Amministrazione hanno svolto un sopralluogo nell'area, vicino al plesso scolastico, dove sorgerà una biblioteca polifunzionale.

L'intervento permetterà, infatti, il completamento degli impianti e degli arredi della struttura. “Oggi siamo qui per fare una verifica dello stato dell'andamento delle opere” - dice il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - "L'auspicio è che per fine anno potremo inaugurare questo importante plesso polivalente. Sarà un luogo di incontro e di studio per i ragazzi ma servirà anche per ospitare presentazioni culturali".

"Abbiamo dovuto chiedere, e ottenuto, un ulteriore finanziamento ministeriale per completarla" - fa sapere il primo cittadino - "Abbiamo affidato i lavori a una ditta di Sanremo”.