Costituito il Comitato di Indirizzo della DMO Riviera dei Fiori: Sindoni presidente, Calcopietro e Spandre i vice

Importante riunione per il futuro del turismo in provincia ieri pomeriggio alla Camera di Commerci. Presenti insieme al Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi, che ha fatto gli onori di casa, e All’Amministratore Unico della DMO Turismo Riviera dei Fiori, tutti i principali comuni turistici della costa (Cervo, San Bartolomeo al Mare, Diano Marina, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Sanremo, Ospedaletti, Bordighera, Vallecrosia, Ventimiglia) e, in rappresentanza dell’entroterra, Pieve di Teco, Dolceacqua e il Parco delle Alpi Liguri.

Il Presidente Lupi ha confermato l’interesse della Camera di Commercio che, insieme alle organizzazioni di categoria Confcommercio- Confesercenti-Confindustria ha dato vita alla DMO Riviera dei Fiori, per un’attività di rilancio della promozione turistica in modo coordinato e unitario che valorizzi tutto il territorio, di cui la DMO deve essere lo strumento operativo e propulsore e ha ringraziato i Sindaci e gli Assessori intervenuti per l’appoggio concreto dato all’iniziativa.

Marco Benedetti della DMO Riviera dei Fiori, dopo aver brevemente ricordato le iniziative già poste in essere per il rilancio del marchio di destinazione Riviera dei Fiori, che dovrà connotare tutte le iniziative in ambito turistico, ha affermato che, dopo aver preso atto che tutti i principali comuni (e anche tanti dell’entroterra) hanno preso delle delibere in accordo con le associazioni di categoria presenti ai Tavoli del Turismo, in cui oltre a stanziare una partecipazione finanziaria per il 2024 si ribadisce la volontà di un coordinamento dell’attività di promozione, ora occorre fare un ulteriore passo in avanti allargando la “governace” della DMO Riviera dei Fiori, affiancando all’Amministratore e al Comitato Tecnico costituito da operatori indicati delle Associazioni di Categoria, un Comitato di Indirizzo composto appunto dai rappresentanti dei comuni costieri e da tre rappresentanti dei comuni dell’entroterra e dal Parco delle Alpi Liguri che porti il proprio contributo ad individuare le migliori strategie di intervento per la promozione turistica del territorio.

Nel dibattito sono intervenuti tutti i rappresentanti dei Comuni che hanno espresso il loro favore all’iniziativa e alla costituzione del Comitato di Indirizzo.

Si è deciso inoltre che il Comitato di Indirizzo sarà coordinato da un Presidente individuato nell’Assessore al Turismo di Sanremo, Alessandro Sindoni, e da due Vice Presidenti, Luca Spandre e Serena Calcopietro, rispettivamente Assessori al Turismo di Diano Marina e Ventimiglia.

Si è anche definito che a breve, in una prossima riunione, si darà corso ad un coordinamento della partecipazione dei Comuni e della DMO a fiere e manifestazioni del turismo nazionali ed internazionali in accordo con l’agenzia InLiguria e l’ENIT e, inoltre, sarà esaminata la Bozza di Convenzione, già predisposta, per approvarne la versione definitiva al fine di dar vita ad una strategia almeno triennale di promozione.

COMITATO DI INDIRIZZO



Comuni di

BORDIGHERA CERVO DIANO MARINA IMPERIA OSPEDALETTI RIVA LIGURE SAN BARTOLOMEO AL MARE SAN LORENZO AL MARE SANREMO SANTO STEFANO AL MARE TAGGIA VALLECROSIA VENTIMIGLIA

DOLCEACQUA PIEVE DI TECO TRIORA











PARCO DELLE ALPI LIGURI