Sanremo: il 'Cassini' accoglie le nuove 12 prime classi con l'inaugurazione dell'anno scolastico (Foto e Video)

Alla presenza del Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, del Senatore Gianni Berrino, del presidente facente funzioni della Regione Alessandro Piana e dell’Assessore regionale Marco Scajola, è stato inaugurato questa mattina al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, l’anno scolastico del Liceo ‘Cassini’.

Tra le massime autorità anche il vice Sindaco, con delega alla scuola, Fulvio Fellegara, l’Assessore alla Cultura Enza Dedali e i rappresentanti delle forze dell’ordine locali. A fare gli onori di casa la preside, Mara Ferrero, che ha presentato la scuola agli studenti che affonderanno le prime classi dei diversi Licei, espressione del ‘Cassini’.

In totale sono state 12 le nuove classi prime, con una sezione musicale, quattro di Linguistico con tedesco, spagnolo e russo, cinque di Scientifico e due di Classico. Per la preside Mara Ferraro “E’ un momento che contiamo di ripetere anche nei prossimi anni per accogliere le prime classi. E’ un momento di grande emozione perché è l’unica volta in cui posso abbracciarli in modo corale. Un evento che è stato preparato con attenzione dei docenti con i quali lavoriamo insieme”.

Quali le problematiche della scuola in generale a Sanremo e nella nostra provincia? “Sul piano dell’organico abbiamo quasi tutti i docenti al loro posto ed è una facilitazione del lavoro. Per gli spazi la villa è oggetto di una ristrutturazione grazie al Pnrr e, per questo dovremo fare qualche sacrificio. Sicuramente il problema principale è legato agli spazi”.

Dopo l’inizio della scuola in Valle Armea il Sindaco Mager ha presenziato anche all’inaugurazione del ‘Cassini’. Per lui un bel momento visto che è stato studente del Liceo. La preside vorrebbe vedere la scuola unita, quale il pensiero dell’Amministrazione: “L’edilizia scolastica è in cima ai nostri obiettivi come quella uscente. Speriamo di poter, a breve, soddisfare questo desiderio”. Il sogno di Biancheri era quello, addirittura, di riunire tutte le scuole in unico plesso. Quale il suo? “Stiamo allestendo 40 nuove aule in Valle Armea che ho visitato questa mattina. Grazie all’Amministrazione precedente sono state create scuole confortevoli e moderne per i nostri ragazzi. Unificare tutte le scuole sarebbe l’ideale e lo verificheremo quando entreranno a regime le nuove aule”.

Nel corso dell’inaugurazione al Casinò, dopo l’inno nazionale suonato dai ragazzi del Liceo Musicale, le massime autorità hanno parlato ai ragazzi facendo loro il classico in bocca al lupo e le raccomandazioni per un percorso scolastico particolarmente importante per la loro formazione. Tra gli altri il presidente facente funzioni della Regione, Alessandro Piana, ha consegnato un attestato ai docenti e agli alunni.