'Mantrailing a Triora', una disciplina nella quale i cani sono formati per individuare e seguire una traccia lasciata dal passaggio di una persona ‘dispersa’ (foto)

Nei giorni di sabato 14 e domenica 15 settembre si è svolto il workshop ‘Mantrailing a Triora’. “Organizzato da Terra di Confine ASD e PS e Mare&Monti Team Cinofilo, sotto l’egida del CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale EPS) – si spiega nel comunicato -, si è scelta Triora proprio per la versatilità e la dinamicità dell’area urbana. La struttura del centro storico e la sua interconnessione con l’ambiente naturale che circonda il paese, che ne fa luogo ideale per esercitare questa disciplina in modo ampio e variegato. La scelta del mese di settembre, inoltre, ha arricchito l’incontro delle bellezze naturalistiche dell’autunno in arrivo.

Mantrailing è una parola inglese composta letteralmente da ‘man’ (uomo) e ‘trail’ (traccia; ‘trailing’, tracciamento). Si tratta di una disciplina olfattiva nella quale i cani vengono formati per individuare e seguire una traccia lasciata dal passaggio di una persona ‘dispersa’.

Questa disciplina nasce come attività operativa, soprattutto negli Stati Uniti d’America e nei paesi anglosassoni, nella seconda metà del 1800, per la ricerca di fuggitivi. Pare che, quale disciplina operativa, il Mantrailing o una sua versione arcaica, abbia origini molto più antiche.

Nel tempo il Mantrailing, da attività puramente operativa, ha assunto sempre più connotati sportivi, fino a diventare una vera e propria disciplina ludico/sportiva con tanto di competizioni e corsi specialistici. Attualmente è un’attività che sfrutta pienamente le ultime scoperte scientifiche sulle capacità olfattive dei cani e ne esalta le potenzialità. Oltre al benessere animale, è anche un’ottima occasione per lavorare con il proprio cane e rafforzare il rapporto con lui.

Il workshop ha previsto attività di ricerca nell’ambito urbano ed extraurbano, compatibilmente con le caratteristiche del territorio, eseguite durante il giorno e in notturna.



Hanno partecipato binomi (sistema uomo-cane) di varia esperienza e con caratteristiche peculiari, provenienti da tutto il nord d’Italia. Proprio questa variabilità ha valorizzato un clima di scambio culturale, collaborativo e sereno sotto la guida di docenti di grande competenza: Virginia Ancona, Dog Trainer professionale e istruttore Mantrailing sportivo, Carlo Paolessi, addestratore ENCI, istruttore Mantrailing sportivo, entrambi di Mare&Monti Team Cinofilo, e Davide Nizza, addestratore ENCI, responsabile settore cinofilia di Terra di Confine ASD e PS, responsabile nucleo cinofilo di soccorso in Ambulanze Veterinarie Val Nervia OdV e PC/AIB Pigna-Castelvittorio.



Al centro del workshop ci sono state le attività di ricerca con i cani, ma non sono mancati, grazie al patrimonio culturale di Triora, momenti di visita del paese e approfondimenti della sua storia, lasciando libertà ai partecipanti per visitare la località. Grazie alla collaborazione in atto, Terra di Confine ASD e PS, con un fuori programma, ha arricchito la manifestazione con un’esposizione dei suoi rapaci.

La manifestazione, oltre all’obiettivo di radunare nel bellissimo borgo di Triora binomi che hanno qui iniziato o che si dedicano già da tempo alla disciplina del Mantrailing sportivo, potrebbe rappresentare l’inizio di un percorso di addestramento/allenamento continuo finalizzato alla formazione di binomi operativi per la ricerca di persone disperse, da affiancare alla ricerca in superficie, altra specialità del soccorso cinofilo.

Ringraziamenti dovuti al presidente dell’associazione Terra di Confine, Sabina Camarda, e al Referente della Protezione Civile di Pigna/Castelvittorio, Marco Bolognesi, per il sostegno e la gradita presenza.



Sono ovviamente da sottolineare e rimarcare i ringraziamenti delle associazioni organizzatrici all’amministrazione del Comune di Triora per l’accoglienza, il patrocinio e il sostegno entusiastico per la migliore riuscita della manifestazione”.