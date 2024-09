Sanremo, un futuro da senior city? Oltre il 68% della popolazione ha più di 50 anni

Chiamatela... senior city. Sanremo sta vivendo una profonda trasformazione demografica. Secondo gli ultimi dati disponibili (fonte AdminStat by Urbistat / Istat), l'età media dei residenti ha superato i 49 anni (49,5), posizionando Sanremo ben al di sopra della media nazionale. Questo fenomeno, con un indice di vecchiaia che raggiunge valori record (297,94), pone sfide importanti per il futuro della città dei Fiori.

In particolare, emerge un invecchiamento significativo della popolazione. Gli over 50 rappresentano infatti oltre il 68% del totale dei residenti, un dato che sottolinea come la città stia affrontando una sfida comune a molte altre realtà italiane: la diminuzione delle nascite e l'allungamento della vita media.

Analizzando più nel dettaglio i dati, si nota come gli under 25 siano poco più di 11.700, rappresentando meno del 22% della popolazione totale. Al contrario, la fascia d'età compresa tra i 50 e i 74 anni supera i 27.000 abitanti, costituendo più della metà della popolazione. Gli ultra 75enni superano quota 8.600 unità, un dato che evidenzia come la componente più anziana della popolazione sia in costante crescita.

Invece, la classe di età compresa tra i 25 e i 50 anni, solitamente considerata quella più attiva dal punto di vista lavorativo e sociale, conta poco più di 10.800 residenti, rappresentando circa il 20% del totale.

Le cause di questo fenomeno sono molteplici: dalla diminuzione delle nascite all'emigrazione dei giovani in cerca di maggiori opportunità lavorative. Le conseguenze di questo trend riguardano diversi aspetti della vita cittadina, dalla domanda di servizi socio-sanitari all'economia locale passando alle dinamiche sociali e culturali.

Proprio per questo motivo, una delle principali sfide che la nuova amministrazione si trova ad affrontare è quella di invertire questa tendenza e ripopolare la città di giovani. Durante la campagna elettorale, l'attuale giunta ha proposto diverse iniziative volte ad attrarre nuove famiglie, a creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo economico e sociale e soprattutto per permettere ai giovani della città di studiare e lavorare a Sanremo, senza emigrare in altre città della Riviera o della Liguria. Tuttavia, raggiungere questo obiettivo richiederà uno sforzo prolungato nel tempo e la collaborazione di tutti gli attori coinvolti.