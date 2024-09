Addio al check-in per i biglietti digitali dei treni regionali: retromarcia di Trenitalia

A partire dal 21 settembre, Trenitalia non richiederà più ai passeggeri di effettuare il check-in online per convalidare i biglietti dei treni regionali. L'azienda ferroviaria ha infatti deciso di semplificare la procedura, eliminando un passaggio introdotto ad agosto 2023. Fino ad ora, infatti, i viaggiatori dovevano convalidare i biglietti digitali tramite il check-in online, pena sanzioni che erano state applicate dai controlli già dal gennaio 2024, dopo una fase iniziale di tolleranza. Tuttavia, questa misura aveva generato diverse critiche da parte degli utenti, che la consideravano complicata e poco pratica.

L'obbligo di check-in era stato originariamente introdotto con l'obiettivo di aumentare la flessibilità nell'utilizzo dei biglietti. Prima di questa modifica, infatti, i biglietti erano validi per quattro ore dal momento dell'acquisto. Con il nuovo sistema, invece, i passeggeri possono cambiare i dati e l'orario del viaggio fino al giorno prima della partenza senza alcun costo aggiuntivo. Anche nel giorno stesso del viaggio, l'orario del biglietto poteva essere modificato illimitatamente, sempre gratuitamente. Queste flessibilità rimarranno invariate, ma la validazione avverrà in automatico all'orario previsto di partenza, impedendo così l'utilizzo del biglietto per viaggi successivi.