Ventimiglia, gatto trafitto da una freccia: soccorso da polizia e Ambulanze Veterinarie Odv (Foto)

Soccorso da polizia e Ambulanze Veterinarie Odv un gatto trafitto da una freccia di balestra. E' successo ieri a Ventimiglia.

"Ieri notte si è svolto un intervento congiunto con la polizia di Stato di Ventimiglia per una richiesta d'aiuto per un gatto di proprietà di una famiglia francese residente a Ventimiglia trafitto da una freccia di balestra" - raccontano i volontari di Ambulanze Veterinarie Odv - "Trasportato d'urgenza in una clinica veterinaria l'animale è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non è ancora fuori pericolo ma ora il gatto sta molto meglio".

"Contro l'episodio l'associazione farà denuncia per il 'gesto ignobile, vigliacco e barbaro'" - fanno sapere - "Una violenza inaudita e brutale senza spiegazioni. Ci auguriamo che, tramite le indagini della polizia, si possa arrivare a individuare il colpevole".