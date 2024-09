Ventimiglia: scontro tra un'auto ed uno scooter sull'Aurelia nella zona di Latte, 50enne ferito (Foto)

Incidente stradale, questo pomeriggio sulla strada Statale Aurelia, all’altezza di Latte, a pochi chilometri dal confine di Ponte San Ludovico.S econdo una prima ricostruzione fatta dalla Polizia Locale di Ventimiglia, uno scooter ed un’auto si sono scontrati per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto il personale medico del 118 ed un’ambulanza della Croce Verde. L’uomo a bordo dello scooter, un 50enne, è stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità. Il traffico ha subito qualche rallentamento.