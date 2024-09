Vallecrosia: donna investita da un'auto sul passaggio pedonale di via Colonnello Aprosio, portata in ospedale (Foto)

Incidente stradale, intorno alle 19 in via Colonnello Aprosio a Vallecrosia. Secondo il racconto di alcuni testimoni, un’auto ha investito una donna di 65 anni passandole sopra con tutto il mezzo.

La donna ha riportato ferite e contusioni in diverse parti del corpo ed è stata soccorsa dal personale medico del 118 e da un’ambulanza. Sul posto ha rilevato l’incidente la Polizia Stradale. Per consentire i soccorsi si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

La donna, nonostante la dinamica dell’incidente, fortunatamente non ha riportato gravi ferite ed è stata portata in ospedale, in codice giallo di media gravità.