Sanremo: minaccia di dare fuoco alla statua di Mike Bongiorno con l'alcol, fermato da alcuni passanti (Foto)

Minaccia di dar fuoco alla statua di Mike Bongiorno ma viene fermato da alcuni passanti che hanno poi chiamato i soccorsi.

Si tratta di uno straniero di circa 70 anni, probabilmente con problemi psichici, che questa sera ‘armato’ di una boccetta di alcol e con un coltello che avrebbe usato per aprirla, voleva incendiare la statua del leggendario Mike.

Anche se la statua non avrebbe potuto prendere fuoco, i presenti hanno fermato l’uomo che, successivamente è fuggito via. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco anche se, ovviamente, non ce ne è stato bisogno.