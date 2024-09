CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 13 settembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- BEETLEJUICE BEETLEJUICE – ore 17.00 - 20.15 - 22.00 – di Tim Burton - con Michael Keaton, Winona Ryder, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega – Commedia/Fantasy/Horror - "L'ex adolescente Lydia Deetz è cresciuta, ma non ha perso l'abilità di vedere i fantasmi; solo che adesso la sfrutta per portare visibilità e soldi al suo show televisivo: ‘Ghost house’. La morte rocambolesca e improvvisa del padre, la riporta a Winter River, insieme alla figlia Astrid e alla matrigna Delia, per un ultimo saluto al defunto, proprio nel momento in cui viene visitata, a distanza di trentacinque anni, dalle sgradite apparizioni dell'incontenibile Beetlejuice, del quale sperava di essersi liberata per sempre. Mentre Lydia è inseguita dalla sua vecchia conoscenza, lui è inseguito dalla sua ex moglie, che ha rimesso insieme i pezzi del proprio cadavere con una sparapunti, e anela a spettacolare vendetta. Intanto la giovanissima Astrid (Mercoledì attraverso lo specchio), infastidita dalla stranezza della madre, fa amicizia con un ragazzo locale che cita pericolosamente Dostoevskij. Ed è solo l'inizio...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- COME FAR LITIGARE MAMMA E PAPA’ – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Gianluca Ansanelli - con Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Elisabetta Canalis, Valentina Barbieri - Commedia - "Un bambino sogna una famiglia infelice. Perché Gabriele avrebbe in realtà tutto: due genitori innamorati che si preoccupano soprattutto della felicità del loro figlio. Ma in classe di Gabriele tutti hanno i genitori separati: e lui si sente diverso, diverso da quei ragazzini che hanno doppi regali, doppie vacanze, doppia paghetta e videogiochi illimitati, complici anche i sensi di colpa dei genitori. Quindi, Gabriele fa di tutto per farli separare, con l'aiuto dell'amica del cuore Rebecca. La missione impossibile si rivela non troppo impossibile: perché in ogni relazione c'è sempre qualche piccola crepa, qualche lievissima incrinatura nella quale infilarsi. Mettiamoci la consulenza di uno psicologo assai bizzarro e la confusione è servita...”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- LOVE LIES BLEEDING – ore 17.00 - 19.00 - 21.15 – di Rose Glass - con Kristen Stewart, Katy M. O'Brian, Ed Harris, Dave Franco, Jena Malone - Azione - "Lou è la manager di una palestra a cui l'incontro con Jackie cambia la vita. Quest'ultima è una bodybuilder con il sogno di vincere un concorso a Las Vegas. La loro passione divampa, ma deve fare i conti con la violenta famiglia di Lou. Un cognato picchiatore, un padre criminale che detiene un poligono di tiro e una spirale di delitti che le coinvolge direttamente...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL MAGICO MONDO DI HAROLD – ore 16.45 - 20.30 – di Carlos Saldanha - con Zachary Levi, Lil Rel Howery, Benjamin Bottani, Jemaine Clement, Tanya Reynolds - Animazione/Avventura/Commedia - "’Harold and the Purple Crayon’ – ‘Harold e la matita viola’ - è il titolo di un celebre libro per bambini uscito nel 1955, scritto e illustrato da Crockett Johnson. Racconta di un bambino capace di creare tutto ciò che immagina, solo disegnandolo con la sua magica matita viola. L'adattamento cinematografico del libro, oltre 70 anni dopo la sua uscita, parte da lì. Una breve sequenza di animazione in cui Harold è disegnato. Ma dura solo un minuto: poi Harold attraversa una porta e entra nel mondo reale. Nel mondo reale, Harold ha il corpo di un adulto e l'anima di un bambino. Si ritrova, spaesatissimo, a Providence, nel Rhode Island: con lui i suoi amici Alce - Lil Rel Howery - e Porcospino, Tanya Reynolds. Anche loro passati dall'animazione al mondo ‘reale’. La loro prima missione è cercare di incontrare il loro creatore, l'autore del libro. Ma si imbattono in Terry, madre di un ragazzino dalla fervida immaginazione, che ha un amico invisibile di nome Carl. Il ragazzino e Harold entrano subito in sintonia...”

Voto della critica: ***

- CATTIVISSIMO ME 4 – ore 18.30 – 22.00 - di Chris Renaud, Patrick Delage - con le voci di Max Giusti, Carolina Benvenga, Stefano Accorsi – Animazione/Avventura - "Durante la riunione degli ex alunni del Licée Pas Bon, la rinomata scuola dei cattivi, Gru reincontra Maxime Le Mal, un superbad che ce l'ha ancora con lui per uno scherzo subìto ai tempi dell'adolescenza. I poliziotti della Lega Anticattivi arrestano Maxime ma lui promette di sterminare Gru, dunque il capo della Lega consiglia all'ex Cattivissimo di trasferirsi con la famiglia in un luogo sicuro. Gru, la moglie Lucy, le figlie Margo, Edith e Agnes più l'ultimo arrivato, il neonato Gru Jr, si recano nell'amena cittadina di Mayflower, portando con sé i tre Minion Phil, Ron e Ralph. A Mayflower Gru e i suoi famigliari dovranno assumere nuovi nomi e nuove identità, il che creerà non pochi problemi. Dovranno anche relazionarsi con una coppia di vicini spocchiosi e la loro figlia adolescente Poppy, che vuole coinvolgere Gru in un furto importante. Nel frattempo i dirigenti della Lega trasformano cinque Minion in agenti d'élite dotati di superpoteri e Maxime trasforma la sua ossessione per gli scarafaggi in un'arma contro Gru...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- L’ULTIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE – ore 17.15 - 19.15 - 21.15 – di Gianni De Blasi - con Diego Abatantuono, Biagio Venditti, Marit Nissen, Roberta Mattei, Luciano Scarpa - Commedia - "Il film racconta la storia di Pietro Rinaldi (Diego Abatantuono), un anziano scrittore in declino, vedovo e stanco della vita, che progetta di suicidarsi nel giorno del suo compleanno. Ma a sconvolgere i suoi piani arriva la morte tragica e improvvisa della figlia (Roberta Mattei) e del genero: adesso Pietro dovrà occuparsi del nipote adolescente Mattia (Biagio Venditti), ormai orfano. Nonno e nipote, che si sono sempre ignorati, si ritrovano così a vivere una dolorosa quanto indesiderata convivenza... Un viaggio che i due faranno insieme si rivelerà di fondamentale importanza per nonno e nipote, con clamorosi colpi di scena e avvenimenti che cambieranno per sempre i destini dei due protagonisti...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- SPEAK NO EVIL – ore 17.15 - 19.15 - 21.15 – di James Watkins - con James McAvoy, Mackenzie Davis, Aisling Franciosi, Alix West Lefler, Dan Hough - Horror/Drammatico/Thriller - "Una famiglia americana, dopo aver stretto amicizia con una inglese durante un viaggio in Italia, viene invitata a passare un weekend nella loro tenuta di campagna. Quella che all'inizio sembra una vacanza da sogno, però, si trasforma presto in un incubo...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- CAMPO DI BATTAGLIA – ore 17.00 - 19.30 - 21.30 – di Gianni Amelio - con Alessandro Borghi, Gabriel Montesi, Federica Rosellini, Giovanni Scotti - Drammatico - "Stefano e Giulio sono amici da sempre, si sono laureati insieme in medicina, ma hanno diverse concezioni della professione, se applicate ad una situazione di guerra. Quella in cui si trovano coinvolti entrambi come ufficiali medici è il primo conflitto mondiale, e mentre Stefano ha come obiettivo quello di rimandare al fronte tutti i feriti al primo accenno di guarigione - soprattutto i ‘miserabili simulatori’ che si sono procurati da soli il modo di evitare il combattimento - Giulio arriva a contagiare, mutilare e privare (magari temporaneamente) della vista o dell'udito quei soldati che vorrebbero solo tornare a casa. Fra i due ufficiali c'è Anna, ex compagna di università che non ha potuto laurearsi con la lode solo perché non potevano dare il massimo dei voti ad una donna, e dunque ha ‘preferito’ diventare infermiera. Nonostante l'affetto per Stefano e Giulio, Anna si troverà a scegliere quale delle loro visioni della medicina e del mondo seguire, soprattutto quando l'epidemia di febbre spagnola arriverà a colpire l'esercito e il Paese...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: **

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ****

Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it