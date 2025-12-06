CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 6 dicembre 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 1 del cinema Imperia di Oneglia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- ZOOTROPOLIS 2 – ore 16.30 – 18.45 – 21.15 – di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush - con le voci di Michela Giraud, Max Angioni, Matteo Martari, Alessandro Del Piero, Claudio Marchisio – Animazione – “I poliziotti alle prime armi, la coniglietta Judy Hopps e la volpe Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando il serpente Gary De' Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la metropoli animale. Per risolvere il caso, Judy e Nick devono andare sotto copertura in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora....”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2 – ore 16.00 - 18.15 - 21.15 – di Emma Tammi - con Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Piper Rubio - Horror – “Il sequel del film riprende la storia di Mike Schmidt e di sua sorella Abby, dopo gli eventi traumatici occorsi al Freddy Fazbear's Pizza. Il loro incubo sembra essersi concluso con la sconfitta di William Afton, ma in realtà il male evocato da William non è stato sradicato del tutto. L'azione si sposta in una nuova - e più moderna - catena di locali per famiglie; questa nuova pizzeria, tecnologicamente più avanzata, presenta un set di animatronics completamente rinnovato, noti come i Toy Animatronics (Freddy, Bonnie, Chica e Foxy). Questi nuovi personaggi sono stati progettati con un software più sofisticato che li porta a essere amichevoli e hanno perfino il software di riconoscimento facciale. Mike si ritrova nuovamente a lavorare come guardia notturna proprio per questo nuovo stabilimento; Abby, che è stata tenuta all'oscuro di quanto accaduto nel primo installment decide di sgattaiolare fuori di casa per ritrovare i suoi amici, Freddy, Chica, Foxy e Bonnie e questo metterà in moto una serie di eventi terrificanti che alla fine porteranno alla luce i segreti oscuri sulle vere origini di Freddy's...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- ALDO GIOVANNI E GIACOMO - ATTITUDINI - NESSUNA – ore 15.30 - 18.30 - 21.15 – di Sophie Chiarello - con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Luciano Storti, Marina Massironi - Documentario – “A partire dall'infanzia, in cui le prime esperienze da attori sono state vissute all'oratorio, ognuno dei tre racconta se stesso mettendosi in relazione con gli altri. Molto spazio viene lasciato alle esperienze teatrali che sono state quelle che hanno sviluppato le potenzialità di ognuno per poi giungere alla notorietà data dalla loro opera prima Tre uomini e una gamba...”

Voto della critica: ****



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL RAPIMENTO DI ARABELLA – ore 15.45 - 21.00 – di Carolina Cavalli - con Benedetta Porcaroli, Lucrezia Guglielmino, Chris Pine, Marco Bonadei, Eva Robin's - Drammatico – “Holly è una studentessa di Fisica che ritiene di non piacere a nessuno, men che meno a se stessa. Lavora presso una pista di pattinaggio, si relazione agli altri proponendo piccoli ricatti per ottenere piccoli favori, e non si fida di anima viva. Un giorno si imbatte in Arabella, una bambina che le assomiglia fisicamente e che ha un pessimo rapporto con il padre, scrittore di successo ma affetto dal complesso di non essere Jonathan Franzen. Arabella fa immediatamente leva sul senso di immedesimazione che Holly prova verso di lei, le dice di chiamarsi anche lei Holly, e la giovane donna si convince che l'universo le abbia dato una seconda possibilità di rivivere (meglio) la propria vita. Ma le cose non andranno secondo i suoi piani, e la sua fuga in avanti rischierà di dirigerla verso l'abisso...”

Voto della critica: ***

- AMMAZZARE STANCA – ore 18.30 – Daniele Vicari - con Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni, Selene Caramazza, Andrea Fuorto, Thomas Trabacchi - Drammatico – “Antonio Zagari, figlio di un boss calabrese trapiantato in Lombardia, capisce di non essere adatto alla malavita: uccidere per lui è fisicamente insostenibile. A poco più di vent'anni, dopo aver ammazzato, rapinato, rapito, finisce in galera. Dove decide di fermare tutto: scrivendo. A metà degli anni '70, mentre i suoi coetanei si ribellano nelle fabbriche, nelle università, nelle piazze, Antonio lotta contro il padre, e lo farà con una vendetta peggiore della morte...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BREVE STORIA D’AMORE – ore 16.15 – di Ludovica Rampoldi - con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano, Valeria Golino, Massimo De Lorenzo - Commedia – “Lea è una giornalista e ha scritto ‘un inutile libro sull'amore’, ha un marito attore, una figlia piccola e un pesce morto nell'acquario. Quando si sente triste - di recente quasi sempre - va nel primo posto che trova su Google Maps per chiacchierare con quegli sconosciuti con cui è gentile, ‘come tutti’. Rocco da 19 anni ha una moglie psicologa e ogni venerdì sera si sfoga su un ring, alternando le botte date e prese alle partite di scacchi, che conclude con ‘matto al terzo round’.

Lea e Rocco si incontrano in un bar, di quelli scelti ‘random’ da lei, e lui finisce per accompagnarla a casa in macchina. Si baciano, ed è l'inizio di un'avventura che potrebbe essere casuale, oppure no. La loro storia seguirà una serie di capitoli più (o meno) prevedibili, che riguardano la sete di avventura, i limiti oltre i quali una storia di sesso diventa una relazione, e certe scelte molto sbagliate, che però forse sono anche salvifiche, se rimettono in moto il cuore. Del resto, cosa c'è di più importante dell'amore?...”

Voto della critica: ***

- L’ILLUSIONE PERFETTA – ore 18.30 - 21.00 – di Ruben Fleischer - con Jesse Eisenberg, Dave Franco, Rosamund Pike, Woody Harrelson, Isla Fisher – Thriller - “Sono passati dieci anni dall'ultima apparizione in scena dei Cavalieri della Magia, il gruppo di illusionisti composto da Atlas, Merritt, Henley e Jack, e uno spettacolo affollatissimo, che finisce per mandare in bolletta uno speculatore della criptovaluta, li riporta alla ribalta. Ma si tratta davvero dei quattro Cavalieri, o solo di un loro ologramma? Un terzetto di giovani artisti della magia, nonché di vendicatori sociali alla Robin Hood e di ecologisti convinti, sta infatti cercando di affermarsi facendo leva sulla popolarità della generazione precedente, e ad Atlas questo tentativo non è sfuggito, anche perché l'Occhio, l'organizzazione che si fa carico di tutelare la giustizia nel mondo, ha chiesto l'aiuto dei tre "wannabees" per una complessa operazione: la messa in scacco di Veronika Vanderberg, erede sudafricana di un impero minerario che è anche un grande centro di riciclo di denaro sporco, e che sta mettendo all'asta la pietra più grande e preziosa di tutte - il Cuore di Diamante...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ETERNITY – ore 15.30 - 21.15 – di David Freyne - con Miles Teller, Elizabeth Olsen, Callum Turner, Da'Vine Joy Randolph, John Early - Commedia – “Joan è in auto con suo marito Larry, stanno andando a un gender reveal party di famiglia, discutono del più e del meno. Insieme da 65 anni, rivedono in casa una foto del primo marito di Joan, il perfetto Luke, morto in guerra. Una visione ‘fatale’ per Larry, che si risveglia nell'Aldilà. Quando anche Joan lo raggiungerà i due si ritroveranno, ma scopriranno che c'è anche Luke in attesa. Starà a Joan, divisa tra i due grandi amori della sua vita, decidere in una manciata di giorni con chi passare tutta l'eternità...”

Voto della critica: ****

- L’UOVO DELL’ANGELO – ore 17.45 - 21.30 – di Mamoru Oshii - Animazione – “Una ragazza custodisce un misterioso uovo in un mondo desolato, ai margini di una città gotica abbandonata. L'incontro con un enigmatico viandante dà inizio a un viaggio simbolico e visionario, fatto di dialoghi accennati, domande spesso senza risposta e riflessioni aperte alle più svariate interpretazioni...”

Voto della critica: n.p.

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- OI VITA MIA – ore 21.00 – di Pio D'Antini, Amedeo Grieco - con Pio D'Antini, Amedeo Grieco, Lino Banfi, Ester Pantano, Cristina Marino - Commedia – “Pio gestisce una comunità di recupero per ragazzi, Amedeo una casa di riposo per anziani. Uno ha una relazione in crisi, l'altro una figlia adolescente irrequieta. Costretti dalle circostanze a vivere sotto lo stesso tetto tra anziani smemorati e giovani casinisti che si fanno la guerra, i due finiranno per scambiarsi consigli non richiesti, infilarsi in situazioni assurde e, tra bollette arretrate e partite a padel, trovare finalmente il coraggio di mettere ordine alle loro vite e scoprire così un nuovo modo di stare assieme...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- REGRETTING YOU – ore 16.15 - 18.45 - 21.15 – di Josh Boone - con Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Sam Morelos - Drammatico – “Morgan, Chris, Jonah e Jenny, la sorella di Morgan, sono compagni di banco e amici inseparabili. Quando stanno per terminare il liceo Morgan rimane incinta di Chris, dando alla luce la piccola Clara e sposandolo di lì a poco. Diciassette anni dopo, la figlia è ormai una brillante adolescente con il sogno di diventare attrice, innamorata del cinefilo belloccio Miller. Nel frattempo Jonah e Jenny hanno avuto il loro primo figlio. Un giorno, però, la ragazza muore in incidente d'auto insieme a Chris, lasciando il marito, la sorella Morgan e la giovane Clara sotto shock. La doppia tragedia porta a galla la relazione segreta tra i due. Morgan e Jonah faticano ad accettare il tradimento reciproco, ma al contempo la rivelazione lascia loro spazio per vivere finalmente il loro amore represso sin dall'adolescenza...”

Voto della critica: **



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- OI VITA MIA – ore 16.00 – di Pio D'Antini, Amedeo Grieco - con Pio D'Antini, Amedeo Grieco, Lino Banfi, Ester Pantano, Cristina Marino - Commedia – “Pio gestisce una comunità di recupero per ragazzi, Amedeo una casa di riposo per anziani. Uno ha una relazione in crisi, l'altro una figlia adolescente irrequieta. Costretti dalle circostanze a vivere sotto lo stesso tetto tra anziani smemorati e giovani casinisti che si fanno la guerra, i due finiranno per scambiarsi consigli non richiesti, infilarsi in situazioni assurde e, tra bollette arretrate e partite a padel, trovare finalmente il coraggio di mettere ordine alle loro vite e scoprire così un nuovo modo di stare assieme...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- I COLORI DEL TEMPO – ore 18.30 - 18.00 – di Cédric Klapisch - con Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Julia Piaton, Vincent Macaigne, Zinedine Soualem - Commedia – “Nella Francia di oggi, un gruppo di sconosciuti viene riunito in quanto discendente di Adèle, donna di fine ottocento che dalla Normandia era partita alla volta di Parigi in cerca della madre che l'aveva abbandonata. Dovendo ispezionare la casa in rovina di Adèle per decidere cosa fare della proprietà, gli emissari del gruppo - Guy, Céline, Seb e Abdel - mettono insieme pezzo dopo pezzo il lontano passato della loro famiglia. Parallelamente, durante la Belle Époque, Adèle si avventura nella grande città assieme ai nuovi amici Lucien e Anatole, scoprendo una capitale nel vortice del cambiamento, tra zone ancora rurali e i salotti della borghesia moderna, e tra le arti figurative e l'avvento della fotografia...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- UN SEMPLICE INCIDENTE – ore 18.30 – di Jafar Panahi - con Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi, Hadis Pakbaten, Madjid Panahi - Drammatico – “Padre, madre e figlioletta percorrono di notte una strada in auto quando un cane finisce sotto le ruote. Ciò provoca un danneggiamento al veicolo che costringe ad una sosta per la riparazione temporanea. Un uomo che si trova sul posto cerca di non farsi vedere perché gli è parso di riconoscere nel conducente dell'auto un agente dei servizi segreti che lo ha sottoposto a violenza in carcere. Riesce successivamente a sequestrarlo ed è pronto a seppellirlo vivo quando gli viene il dubbio che si tratti di uno scambio di persona. Cercherà conferme in altri che, come lui seppure in misure diverse, hanno subito la ferocia dell'uomo...”

Voto della critica: ****



