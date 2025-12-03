CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 3 dicembre 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 2 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- ZOOTROPOLIS 2 – ore 16.30 – 18.45 – 21.00 – di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush - con le voci di Michela Giraud, Max Angioni, Matteo Martari, Alessandro Del Piero, Claudio Marchisio – Animazione – “I poliziotti alle prime armi, la coniglietta Judy Hopps e la volpe Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando il serpente Gary De' Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la metropoli animale. Per risolvere il caso, Judy e Nick devono andare sotto copertura in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora....”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- BREVE STORIA D’AMORE – ore 16.15 - 18.45 - 21.15 – di Ludovica Rampoldi - con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano, Valeria Golino, Massimo De Lorenzo - Commedia – “Lea è una giornalista e ha scritto ‘un inutile libro sull'amore’, ha un marito attore, una figlia piccola e un pesce morto nell'acquario. Quando si sente triste - di recente quasi sempre - va nel primo posto che trova su Google Maps per chiacchierare con quegli sconosciuti con cui è gentile, ‘come tutti’. Rocco da 19 anni ha una moglie psicologa e ogni venerdì sera si sfoga su un ring, alternando le botte date e prese alle partite di scacchi, che conclude con ‘matto al terzo round’.

Lea e Rocco si incontrano in un bar, di quelli scelti ‘random’ da lei, e lui finisce per accompagnarla a casa in macchina. Si baciano, ed è l'inizio di un'avventura che potrebbe essere casuale, oppure no. La loro storia seguirà una serie di capitoli più (o meno) prevedibili, che riguardano la sete di avventura, i limiti oltre i quali una storia di sesso diventa una relazione, e certe scelte molto sbagliate, che però forse sono anche salvifiche, se rimettono in moto il cuore. Del resto, cosa c'è di più importante dell'amore?...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- WICKED - PARTE 2 – ore 17.00 - 21.00 – di Jon M. Chu - con Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang – Fantasy/Musical – “La costruzione della strada di mattoni gialli che porta verso la Città di Smeraldo procede alacremente e solo un pericolo sembra minacciare la pace nel regno di Oz: la Perfida Strega dell'Ovest. Ma le cose sono diverse da come appaiono. Ce lo ha raccontato la prima parte del film: Elphaba, la strega, non è perfida per nulla e, al contrario, vorrebbe dire la verità al suo mondo sulle bugie del Mago, ma la propaganda architettata da Madame Mortimer l'ha resa invisa a chiunque. A Glinda, la strega buona del Nord, accade invece l'opposto: non ha poteri, è una strega solo in virtù di una messa in scena, eppure tutti la amano...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL MAESTRO – ore 16.00 – di Andrea Di Stefano - con Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano - Drammatico – “Felice Milella ha 13 anni, un talento per il tennis e un padre pronto a sacrificare ogni cosa per fare di lui un campione - che il ragazzo voglia o no. Raul Gatti è un ex tennista un tempo arrivato agli ottavi di finale al Foro Italico, ma al momento in cura presso un centro di salute mentale. Raul pubblica un annuncio offrendosi come insegnante privato e il padre di Felice, ingegnere gestionale della SIP privo di grandi disponibilità economiche ma non di sogni di gloria, vede in lui l'uomo ideale per aiutare suo figlio a passare dai tornei regionali a quelli del circuito nazionale, facendogli da maestro accompagnatore. Felice però si rende presto conto che Raul potrebbe non avere nulla da insegnargli su un campo da tennis, ma forse qualcosa su come liberarsi dell'ingerenza paterna...”

Voto della critica: ***

- L’ILLUSIONE PERFETTA – ore 18.30 - 21.00 – di Ruben Fleischer - con Jesse Eisenberg, Dave Franco, Rosamund Pike, Woody Harrelson, Isla Fisher – Thriller - “Sono passati dieci anni dall'ultima apparizione in scena dei Cavalieri della Magia, il gruppo di illusionisti composto da Atlas, Merritt, Henley e Jack, e uno spettacolo affollatissimo, che finisce per mandare in bolletta uno speculatore della criptovaluta, li riporta alla ribalta. Ma si tratta davvero dei quattro Cavalieri, o solo di un loro ologramma? Un terzetto di giovani artisti della magia, nonché di vendicatori sociali alla Robin Hood e di ecologisti convinti, sta infatti cercando di affermarsi facendo leva sulla popolarità della generazione precedente, e ad Atlas questo tentativo non è sfuggito, anche perché l'Occhio, l'organizzazione che si fa carico di tutelare la giustizia nel mondo, ha chiesto l'aiuto dei tre "wannabees" per una complessa operazione: la messa in scacco di Veronika Vanderberg, erede sudafricana di un impero minerario che è anche un grande centro di riciclo di denaro sporco, e che sta mettendo all'asta la pietra più grande e preziosa di tutte - il Cuore di Diamante...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DIE MY LOVE – ore 16.45 - 21.30 – di Lynne Ramsay - con Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek, Nick Nolte, Lakeith Stanfield - Drammatico – “Grace e Jackson si amano con intensa passionalità e si trasferiscono da New York a un'isolata casa del Montana appartenuta allo zio di lui, morto suicida. Jackson voleva suonare in una band, Grace scrivere il ‘grande romanzo americano’. Ma la giovane donna rimane incinta e la nascita del figlio sposta tutti gli equilibri di coppia: lui accetta un lavoro manuale lontano da casa e lei si ritrova in totale isolamento domestico, con un neonato che richiede tutte le sue attenzioni. Intorno a lei mamme, zie e nonne che dispensano consigli non richiesti, e la madre di Jackson, Pam, che ha da poco perso il marito ed è smarrita quanto Grace. La giovane madre sprofonda in una violenta depressione post partum, Jackson non capisce e fa da parafulmine alla sua disperazione. E lei è tentata dalle attenzioni di un misterioso vicino che passa davanti alla casa isolata in moto, con il volto nascosto da un casco...”

Voto della critica: **

- CARAVAGGIO A ROMA - IL VIAGGIO DEL GIUBILEO – ore 19.30 – di Giovanni Piscaglia - Documentario – “L'emozione delle immagini di folle di persone che, pacifiche, camminano, osservano, cantano, pregano, nei dintorni di Roma per giungere a piazza San Pietro, è forte ed è un segnale di speranza per chi pensa che non esista più un desiderio di comunità. Il Giubileo, ancora oggi, ha quella pura energia che unisce diverse generazioni. Il film di Giovanni Piscaglia inizia il racconto mostrando questi vividi gruppi di persone che invadono con grazia la città. Genti di qualunque provenienza ed età che incontreremo durante lo sviluppo di una storia che narra il lavoro e le opere di Caravaggio. Il grande pittore barocco nel 1600, proprio durante l'anno del Giubileo di papa Clemente VIII, vive e lavora a Roma, aderendo la sua arte al sacro...”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- I COLORI DEL TEMPO – ore 16.00 - 18.15 - 21.15 – di Cédric Klapisch - con Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Julia Piaton, Vincent Macaigne, Zinedine Soualem - Commedia – “Nella Francia di oggi, un gruppo di sconosciuti viene riunito in quanto discendente di Adèle, donna di fine ottocento che dalla Normandia era partita alla volta di Parigi in cerca della madre che l'aveva abbandonata. Dovendo ispezionare la casa in rovina di Adèle per decidere cosa fare della proprietà, gli emissari del gruppo - Guy, Céline, Seb e Abdel - mettono insieme pezzo dopo pezzo il lontano passato della loro famiglia. Parallelamente, durante la Belle Époque, Adèle si avventura nella grande città assieme ai nuovi amici Lucien e Anatole, scoprendo una capitale nel vortice del cambiamento, tra zone ancora rurali e i salotti della borghesia moderna, e tra le arti figurative e l'avvento della fotografia...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- OI VITA MIA – ore 21.00 – di Pio D'Antini, Amedeo Grieco - con Pio D'Antini, Amedeo Grieco, Lino Banfi, Ester Pantano, Cristina Marino - Commedia – “Pio gestisce una comunità di recupero per ragazzi, Amedeo una casa di riposo per anziani. Uno ha una relazione in crisi, l'altro una figlia adolescente irrequieta. Costretti dalle circostanze a vivere sotto lo stesso tetto tra anziani smemorati e giovani casinisti che si fanno la guerra, i due finiranno per scambiarsi consigli non richiesti, infilarsi in situazioni assurde e, tra bollette arretrate e partite a padel, trovare finalmente il coraggio di mettere ordine alle loro vite e scoprire così un nuovo modo di stare assieme...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- LO SCHIAFFO – ore 21.15 – di Frédéric Hambalek - con Julia Jentsch, Felix Kramer, Laeni Geiseler, Moritz von Treuenfels, Mehmet Atesci - Drammatico – “Julia e Tobias scoprono che la loro figlia Marielle ha improvvisamente sviluppato capacità telepatiche e riesce a vedere e sentire tutto ciò che fanno. Ciò porta a situazioni che vanno dall'imbarazzante all'assurdo, man mano che vengono rivelate scomode verità...”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



