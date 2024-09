Tennis: il sanremese Matteo Arnaldi batte a fatica Monteiro e porta i primi punti di Coppa Davis all'Italia

Non è sicuramente stata la serata che il capitano non giocatore Filippo Volandri si aspettava, visto che il Brasile ha creato all’Italia più di un grattacapo ma, alla fine seppur per 2-1 la vittoria sui verdeoro è arrivata.

E, tenuto conto della sconfitta in doppio, la vittoria del sanremese Matteo Arnaldi è stata fondamentale per mettere in carniere i primi punti del girone e poter riposare in attesa del secondo turno. Il matuziano è sceso in campo contro il n° 78 al mondo Monteiro dopo i piccoli problemi avuti da Berrettini con Fonseca.

Una partita tiratissima che ha visto Arnaldi giocare punto a punto con il sudamericano in tutti i tre set, due dei quali vinti al tie-break. Tre ore e 42 minuti di gioco che hanno visto il matuziano raccogliere tutte le forze e i colpi possibili, di fronte a un giocatore che ha fatto della prima palla di servizio un’arma straordinariamente vincente.

Alla fine l’urlo di gioia per una partita che ha garantito la vittoria. Ora c’è una giornata di tempo per riposare perché domani c’è il Belgio, formazione che ha sconfitto a sorpresa l’Olanda.