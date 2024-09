Sanremo: nuovo atto vandalico nei confronti della targa di Fra Cristoforo

Ancora una volta ci si trova a dover raccontare di azioni da parte di vandali nei confronti della targa sul ponticello della ciclabile dedicata a Fra Cristoforo, il noto frate della parrocchia di Mercede appassionato di ciclismo.

Per la terza volta nell'arco di sei mesi l'opera commemorativa è stata oggetto di attacco da parte di qualcuno, dopo il caso di inizio maggio in cui era stata ricoperta dalla vernice e quello di luglio, in cui invece era stato spaccato un pezzo.

Neanche la presenza delle telecamere ha quindi portato i colpevoli a desistere dal gesto, spingendo anche diversi cittadini a chiedersi come sia possibile che ciò continui ad accadere.