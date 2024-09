Sanremo: attraversa fuori dalle strisce, donna investita da uno scooter in corso Marconi (Foto)

Una donna è stata travolta da uno scooter in corso Guglielmo Marconi poco dopo le 22 all'altezza del supermercato Lidl. Stando a quanto ricostruito, la signora avrebbe iniziato ad attraversare la strada, fuori dalle strisce pedonali, per raggiungere un'amica accostata con la sua automobile sull'altro lato della carreggiata proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un ragazzo alla guida di uno scooter.

Probabilmente anche a causa dell'asfalto bagnato per la pioggia non ha frenato in tempo travolgendo la donna che poi nell'impatto è andata a colpire l'automobile parcheggiata dell'amica. Anche il ragazzo ha riportato delle lesioni in seguito all'impatto e alla perdita di controllo del mezzo, ma le condizioni di entrambi non sono parse particolarmente gravi. I danni peggiori sono infatti quelli riportati dal motorino, mentre per i due fortunatamente non si sono registrate particolari lesioni.

La dinamica dell'incidente verrà visionata alle telecamere per capire a pieno cosa è successo. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Sanremo e Matuzia emergenza Sanremo.