Riva Ligure, approvato l'intervento di messa in sicurezza del Rio Giarello: stanziati oltre 6mila euro per la progettazione e i lavori

Il Comune di Riva Ligure ha approvato un impegno di spesa pari a 6.293,25 euro per la progettazione e direzione dei lavori di messa in sicurezza del tratto focivo del Rio Giarello, un intervento essenziale per la tutela del territorio. La determina, firmata lo scorso 30 agosto, fa parte di una serie di interventi urgenti avviati per affrontare i danni causati dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la Liguria tra ottobre e dicembre del 2019.

Gli intensi fenomeni atmosferici di cinque anni fa hanno portato a gravi problemi di dissesto idrogeologico e, in particolare, hanno compromesso la stabilità di diversi corsi d’acqua, tra cui il Rio Giarello. La messa in sicurezza del tratto focivo del torrente è stata ritenuta prioritaria per evitare ulteriori rischi in caso di nuove emergenze meteorologiche. Per la progettazione e direzione dei lavori è stata incaricata l'ingegnere Stefania Rossi, che coordinerà gli interventi necessari per ripristinare la sicurezza idraulica del torrente. L’opera sarà finanziata grazie a fondi destinati agli investimenti e contributi governativi stanziati per far fronte ai danni legati al maltempo del 2019.