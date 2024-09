Confesercenti Imperia protagonista alle Vele d'Epoca 2024 con il progetto "Welcome to Boma"

La Confesercenti della provincia di Imperia parteciperà attivamente all'evento delle Vele d'Epoca 2024, uno degli appuntamenti più attesi del calendario imperiese. Per l'occasione, l'associazione ha sviluppato un nuovo progetto dal titolo “Welcome to Boma”, in collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. L'iniziativa prenderà vita nella splendida cornice di banchina Anselmi ad Imperia, dove le maestose barche d’epoca regaleranno scorci suggestivi ai visitatori.

Il progetto mira a valorizzare i settori del turismo e del food, offrendo un’esperienza unica agli ospiti delle strutture turistiche della provincia. Tra le novità principali c’è il lancio del “Boma Food”, un flyer che raccoglie le offerte culinarie dei ristoranti di Imperia, i cui chef prepareranno piatti tipici della tradizione locale per i turisti.

Per "coccolare" ulteriormente i visitatori, la Confesercenti ha creato il “Boma Pocket”, un elegante pacchetto contenente cartoline a tiratura limitata con immagini suggestive delle barche che hanno partecipato alle precedenti edizioni delle Vele d'Epoca. Un omaggio esclusivo dedicato agli ospiti delle strutture turistiche che vorranno portarsi a casa un ricordo di questo evento speciale.

Gli hotel della provincia hanno già ricevuto la locandina ufficiale dell’evento, che verrà distribuita anche tramite mailing list per raggiungere i potenziali visitatori in tutto il mondo.

Non mancherà, inoltre, una sorpresa per chi visiterà lo stand della Confesercenti, situato in banchina Anselmi: gli ospiti degli hotel potranno ricevere un “Boma Drink” da gustare nella raffinata Lounge Bar allestita per l’occasione, un modo per brindare insieme in un’atmosfera unica e rilassata.

L'iniziativa “Welcome to Boma” rappresenta un’importante occasione per promuovere il territorio, le sue eccellenze culinarie e il patrimonio storico e culturale legato alla tradizione nautica, regalando ai visitatori un’esperienza indimenticabile.