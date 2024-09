Vacanze 2024 al mare all’estero per gli italiani: le mete ed il motivo

Albania, Grecia e Spagna sono le nuove mete che gli italiani prendono in considerazione per le vacanze al mare nella stagione 2024. Chi si vuole spostare e andare oltre i confini nazionali sceglie questi tre Paesi per godersi il sole, le spiagge e le acque cristalline tra divertimento e relax, comun denominatore delle ferie nel corso dei mesi estivi.

Ma perché? I motivi sono diversi: in primis perché in queste destinazioni i prezzi per i soggiorni sono più bassi rispetto a tante località blasonate del Bel Paese e poi perché non sono molto distanti dall’Italia. Muoversi, dunque, diventa facile e veloce, senza “pesare” e incidere molto su una vacanza media, seppur si vada all’estero.

Sono questi i dati che emergono dall’analisi svolta dall’osservatorio “Panorama Turismo – Mare Italia di Jfc” che descrive il calo dei turisti italiani che restano nel nostro Paese per andare al mare mostrando però anche un aumento degli stranieri che scelgono sempre di più il mare tricolore.

Un 4,4% rispetto allo scorso anno da parte degli italiani, quelli che hanno scelto appunto, soprattutto Albania, Grecia e Spagna per il turismo balneare. La vicinanza e la facilità degli spostamenti hanno influito molto sulla scelta finale. Non solo voli aerei ma anche spostamenti via mare. Si tratta, infatti, di mete che possono essere raggiunte anche con navi, aliscafi e traghetti, trasformando la trasferta già in un assaggio di vacanza.

Prenotando, poi, con largo anticipo e sulle piattaforme giuste, il risparmio è garantito. Con Quick Ferries, il comparatore online per i ticket dei viaggi via mare, si possono mettere a confronto le tratte e le tariffe per i biglietti di traghetti, navi e aliscafi per le principali mete italiane ed estere. Diverse sono le offerte disponibili proposte dalle varie compagnie di navigazione che consentono ai turisti di potersi muovere via mare a prezzi convenienti.

Basta scegliere la destinazione desidera o la tratta e compilare i campi con i propri dati, a tutto il resto pensa Quick Ferries per viaggiare in maniera facile e conveniente. Grecia, Albania e Spagna sono tutte destinazioni per le quali sono previsti collegamenti veloci ed efficienti.

Per l’Albania si parte da Bari e si arriva a Durazzo con ben tre compagnie di navigazione come Ventouris Ferries, Adria Ferries e Grandi Navi Veloci; per la Grecia i collegamenti dalla costa pugliese sono garantiti tutto l’anno con ben 5 compagnie di navigazione che presidiano diverse rotte. Per la Spagna, infine, i collegamenti marittimi sono regolari per diverse tratte.